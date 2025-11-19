10 comparendos deja operativo contra mal parqueados en barrio Santa Lucia al sur de Bogotá

Fotos: Alcaldía Local de Tunjuelito

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, promovemos una movilidad responsable y el respeto por el espacio público. La Alcaldía Local de Tunjuelito con apoyo de la Policía de Tránsito de Bogotá realizó un nuevo operativo de movilidad en el marco de la estrategia Operación Espacio Público, con el propósito de recuperar las vías y promover una movilidad segura para la comunidad. En esta acción fueron sancionados 10 conductores por mal parqueo en la localidad de Tunjuelito en el sur de Bogotá.

Durante el despliegue, los equipos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la Alcaldía Local de Tunjuelito identificaron a varios conductores mal parqueados en diferentes sectores de la localidad, especialmente en el barrio Santa Lucía. Como resultado del operativo, fueron inmovilizados 2 vehículos, además de la imposición de 9 comparendos físicos y 1 fotocomparendo por invasión del espacio público.

La administración local reiteró su compromiso con el orden y el respeto a las normas de tránsito.

“Nuestro compromiso es proteger el espacio público y garantizar una movilidad segura para todas y todos. Seguiremos realizando estos controles para que la comunidad pueda desplazarse con tranquilidad en Tunjuelito,” señaló Claudia Collante Dussán, alcaldesa Local de Tunjuelito.

La Alcaldía Local de Tunjuelito continuará fortaleciendo estos controles para promover una movilidad responsable y mejorar la convivencia ciudadana. En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa nos mueve el respeto.