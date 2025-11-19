    • Bogotá

    Hoy 19 y 20 de noviembre asista a la feria de empleo con 200 vacantes

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Personas reunidas Foto: Secretaría de Desarrollo Económico

    Accede a 200 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ en la Feria de Empleo para bachilleres, técnicos y tecnólogos en áreas de alimentos, logística y servicios. Postúlate este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre de 2025, a la convocatoria de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

    Tipo de estímulo:

    Empleo

    Beneficios:

    La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

    La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada GCG, realiza este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre de noviembre 2025, una Feria de Empleo presencial con 200 cargos enfocados para bogotanos y bogotanas con estudios de bachillerato, técnicos y tecnólogos.

    Algunas de las vacantes disponibles son:

    •  Auxiliar de Almacén.
    •  Auxiliar de Cocina y Servicio.
    •  Auxiliar de Servicios Generales.
    •  Auxiliar de Servicios Generales (Hospitalario u Hoteles).
    •  Auxiliar de Dietas.
    • ?? Auxiliar Porcionador.
    • ? Cocinero.
    •  Auxiliar de Comisariato.
    •  Auxiliar de Cocina.
    • Técnico Electromecánico.
    • ? Chef de Partie.
    •  Auxiliar Logístico – Conductor C1–C2.
    •  Pastelero.
    • ? Panadero.
    • Conductor C2.
    •  Cajero–Mesero.

    Los bogotanos y bogotanas asistentes a la Feria de Empleo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá encontrarán vacantes con contratos a término indefinido y con experiencia previa desde 6 meses, según el cargo.

    Requisitos:

    Llevar tu hoja de vida y documento de identificación.

    ¿Cómo aplicar?

    Asiste este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre de noviembre 2025, a la avenida calle 26 #113-31, en el costado izquierdo del Aeropuerto Internacional El Dorado, entrada número 6 de CATAM. Pasado el pasillo de la tienda Juan Valdez, fuera del aeropuerto.

    Confirma tu asistencia aquí a esta convocatoria ingresando al formulario habilitado, haciendo clic aquí.

     

    Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

    Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Trabajo sí hay en Bogotá: sigue el canal de WhatsApp de ofertas laborales

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte