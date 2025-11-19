Hoy 19 y 20 de noviembre asista a la feria de empleo con 200 vacantes

Accede a 200 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ en la Feria de Empleo para bachilleres, técnicos y tecnólogos en áreas de alimentos, logística y servicios. Postúlate este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre de 2025, a la convocatoria de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Beneficios:

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada GCG, realiza este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre de noviembre 2025, una Feria de Empleo presencial con 200 cargos enfocados para bogotanos y bogotanas con estudios de bachillerato, técnicos y tecnólogos.

Algunas de las vacantes disponibles son:

Auxiliar de Almacén.

Auxiliar de Cocina y Servicio.

Auxiliar de Servicios Generales.

Auxiliar de Servicios Generales (Hospitalario u Hoteles).

Auxiliar de Dietas.

?? Auxiliar Porcionador.

? Cocinero.

Auxiliar de Comisariato.

Auxiliar de Cocina.

Técnico Electromecánico.

? Chef de Partie.

Auxiliar Logístico – Conductor C1–C2.

Pastelero.

? Panadero.

Conductor C2.

Cajero–Mesero.

Los bogotanos y bogotanas asistentes a la Feria de Empleo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá encontrarán vacantes con contratos a término indefinido y con experiencia previa desde 6 meses, según el cargo.