Hoy 19 y 20 de noviembre asista a la feria de empleo con 200 vacantes
Accede a 200 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ en la Feria de Empleo para bachilleres, técnicos y tecnólogos en áreas de alimentos, logística y servicios. Postúlate este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre de 2025, a la convocatoria de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.
Tipo de estímulo:
Empleo
Beneficios:
La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.
La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada GCG, realiza este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre de noviembre 2025, una Feria de Empleo presencial con 200 cargos enfocados para bogotanos y bogotanas con estudios de bachillerato, técnicos y tecnólogos.
Algunas de las vacantes disponibles son:
- Auxiliar de Almacén.
- Auxiliar de Cocina y Servicio.
- Auxiliar de Servicios Generales.
- Auxiliar de Servicios Generales (Hospitalario u Hoteles).
- Auxiliar de Dietas.
- ?? Auxiliar Porcionador.
- ? Cocinero.
- Auxiliar de Comisariato.
- Auxiliar de Cocina.
- Técnico Electromecánico.
- ? Chef de Partie.
- Auxiliar Logístico – Conductor C1–C2.
- Pastelero.
- ? Panadero.
- Conductor C2.
- Cajero–Mesero.
Los bogotanos y bogotanas asistentes a la Feria de Empleo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá encontrarán vacantes con contratos a término indefinido y con experiencia previa desde 6 meses, según el cargo.
Requisitos:
Llevar tu hoja de vida y documento de identificación.
¿Cómo aplicar?
Asiste este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre de noviembre 2025, a la avenida calle 26 #113-31, en el costado izquierdo del Aeropuerto Internacional El Dorado, entrada número 6 de CATAM. Pasado el pasillo de la tienda Juan Valdez, fuera del aeropuerto.
Confirma tu asistencia aquí a esta convocatoria ingresando al formulario habilitado, haciendo clic aquí.
Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.
Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Trabajo sí hay en Bogotá: sigue el canal de WhatsApp de ofertas laborales