Bogotá estrena dos rutas TransMiZonal de TransMilenio por avenida El Rincón que conectan a Suba, Chapinero y Usaquén

Foto: TransMilenio.

Con el fin de complementar, conectar y mejorar la oferta de movilidad en las localidades Suba, Chapinero y Usaquén en las franjas horarias de mayor demanda (o necesidad de desplazamiento), inician operación dos nuevas rutas TransMiZonal de TransMilenio en la avenida El Rincón y calle 127, que beneficiarán a más de 13.000 usuarios al día en el norte de Bogotá.

“Estas dos nuevas rutas fueron creadas de acuerdo con el seguimiento técnico a la operación de las rutas del sistema, y en concordancia con solicitudes de la comunidad, buscamos ofrecer más alternativas de movilidad y mejorar la experiencia de viaje de la ciudadanía. Invitamos a todos a usar y cuidar el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) que ofrece una opción rápida y a precios justos”, aseguró la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz.

BC165 Unicentro – Suba Rincón

Hacia Unicentro, el servicio cuenta con 24 paraderos y su punto de partida es en la calle 132 con carrera 94, (barrio Costa Rica, transita por la vía Avenida Rincón, que une los sectores del Rincón, San Jorge y Calatrava, la calle 127 hasta la carrera 13, en la Calleja, Santa Bárbara Central, entre otras, y retorna por el mismo trayecto hasta Suba, con 21 paraderos en su recorrido.

Horario de operación:

? Lunes a viernes: de 4:30 a. m. a 8:30 a. m. y de 2:00 p. m. a 8:00. p. m.

? Sábados: de 5:00 a. m. a 7:30 p. m.

? Domingos y festivos: de 5:00 a. m. a 7:30 a. m.

A continuación, una pieza gráfica de TransMilenio sobre el servicio BC165 Unicentro – Suba Rincón:

CA164 Suba Tibabuyes – Porciúncula

Hacia la Porciúncula, el punto de inicio en la calle 132 con carrera 132a (barrio Santa Rita y Nogales Suba) y transita por la calle 132, Calatrava, calle 127, carrera 11, el sector de Quinta Camacho y la carrera 15, entre otras, de nuevo hacia la localidad Suba. El servicio cuenta con 55 paraderos en ambos trayectos.

Horario de operación:

? Lunes a viernes: de 4:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 1:00 p. m. a 7:00 p. m.

Ingresa a este link para conocer todos los paraderos de ambas rutas, que son operadas por el concesionario E Masivo S.A.S.

En la siguiente pieza gráfica de TransMilenio encuentras más detalles del servicio CA164 Suba Tibabuyes – Porciúncula:

Rutas TransMiZonal actuales por la Av. El Rincón:

Vale recordar que, con la apertura de la avenida El Rincón, las rutas existentes CA134 Tibabuyes – Parque Central Bavaria y CK122 Aures ll – Zona Industrial continúan su paso por este corredor vial.

