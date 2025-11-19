Reaparece Iván Mordisco amenazando con interferir las elecciones por bombardeos; dice que son 15 los niños muertos que «ofrendaron su vida por la injusticia que padecen los colombianos»

–El cabecilla de las disidencias de las Farc alias Iván Mordisco reapareció la víspera leyendo un discurso en un video que envió desde la clandestinidad en el cual amenaza al Gobierno Nacional con interferir las elecciones del próximo año por los bombardeos militares contra su estructura criminal, tras reseñar que en esas acciones ordenadas por el presidente Gustavo Petro murieron 15 niños «que ofrendaron su vida por los millones de colombianos que padecen la injusticia de la clase dominante de este país…»

Mordisco señala que las Farc evaluarán «juicios revolucionarios contra los responsables materiales e intelectuales del asesinato de niños de la clase obrera y trabajadores», y que, según él, «responden a una complacencia con los gringos sedientos de sangre de niños colombianos».

Mordisco califica de hipócrita al gobierno de Petro pues, afirma, cuestiona los ataques en Gaza y el Caribe mientras ejecuta acciones letales contra su grupo en zonas remotas del país como Guaviare y Arauca. Además lo acusa de «declarar la guerra contra las Farc», de perseguir a líderes sociales y de gobernar «con la derecha», pese a liderar un gobierno de izquierda.

Finalmente, Mordisco afirma: «Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas».

También amenazó a periodistas por “vincularse a la guerra recibiendo sueldo de inteligencia militar”.