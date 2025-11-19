DIAN y Fiscalía citan a 22 mil 375 recaudadores de impuestos que adeudan al fisco $1,2 billones

–La Dirección de Impuestos Nacionales, DIAN, notificó a 22 mil 375 recaudadores que cobraron impuestos como el IVA, Retención en la Fuente e Impuesto al Consumo, pero no los trasladaron a la autoridad tributaria, que este miércoles vence el plazo para cancelar la deuda que asciende a más de $1,2 billones.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informó que 6.000 de estos contribuyentes deben acudir a las sedes de la Fiscalía General de la Nación en todo el país y de manera paralela, 16.375 deben presentarse a las sedes de la DIAN para cancelar una cartera que asciende a $1,2 billones, originada en impuestos que fueron retenidos o cobrados a los ciudadanos, pero no entregados al Estado.

«Todos ellos tendrán la oportunidad de pagar la totalidad de la deuda, formalizar acuerdos, aplicar recursos embargados y regularizar su situación antes de que los procesos penales escalen”, afirmó Carlos Emilio Betancourt Galeano, director General (e) de la DIAN.

Añadió que la acción conjunta de la DIAN y la Fiscalía General tiene el propósito de darle cierre judicial a los procesos penales que se encuentran abiertos.

Por su parte, Maribel Tabares Chicunque, Subdirectora de Cobranzas y Control Extensivo de la DIAN, señalo que “para los ciudadanos morosos, la única vía que existe es realizar el pago total de la obligación tributaria. Así, podrán evitar que su caso avance a la etapa prevista en el artículo 402 del Código Penal, el cual establece una pena de prisión de 48 a 108 meses y una multa equivalente al doble de los valores no consignados”.

En las sedes de la DIAN y la Fiscalía, los ciudadanos citados podrán recibir orientación, realizar pagos totales, aplicar el dinero embargado para descontarlo del valor pendiente y, en los términos que establece la ley, detener el avance de los procesos penales mediante la cancelación total de la obligación en mora.

“El pago no es solo una obligación tributaria; es un acto de respeto frente a los ciudadanos que sí cumplieron. Estos recursos no pertenecían a los morosos, eran impuestos pagados por los ciudadanos y nuestra responsabilidad es recuperarlos», precisó el director de la DIAN.

La entidad recaudadora informó que quienes no atiendan la citación o no regularicen su situación fiscal con el Estado se exponen a embargos, inclusión en el boletín de deudores morosos y la continuidad de los procesos penales hacia sus fases judiciales, según corresponda.