Así está la movilidad en la Vía al Llano Bogotá-Villavicencio hoy jueves 20 de noviembre

Foto: Coviandina.

Hoy jueves 20 de noviembre de 2025, la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio tiene paso por el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca, donde fueron habilitados dos nuevos carriles tras el deslizamiento. ¡Conoce detalles y planifica recorridos!

Desde el sábado 15 de noviembre de 2025, fueron habilitados dos carriles y se suspende el tráfico por la antigua variante.

Así está la movilidad en Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio, hoy jueves 20 de noviembre de 2025

Corte 6:20 a. m.

Así está la movilidad: Paso bidireccional por el kilómetro 18+000. Cierre preventivo de carril derecho kilómetro 36+500 – kilómetro 37+100. Paso a un carril por el túnel de Quebradablanca y kilómetro 69+350 Bogotá-Villavicencio. Tiempo seco, flujo vehicular moderado.