Trabajo sí hay: 2.000 vacantes para mujeres en Feria de Empleo hoy jueves 20 de noviembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.

Trabajo sí hay en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’! Accede a 2.000 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ en la Feria de Empleo para mujeres. Asiste hoy jueves 20 de noviembre de 2025 a la convocatoria de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y accede a vacantes para operarias, técnicas, tecnólogas y profesionales con y sin experiencia. La cita es en la Subdirección Local de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) en la localidad de Barrios Unidos. Lleva tu hoja de vida actualizada. ¡Conoce los detalles aquí, asiste y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Feria de Empleo presencial de ‘Talento Capital’ en el norte de Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y empresa aliadas, realizan este jueves 20 de noviembre de noviembre 2025, una Feria de Empleo presencial con 2.000 cargos enfocados para bogotanas con estudios de bachillerato, técnicos y tecnólogos o profesionales. Este evento se efectúa en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

«Desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico trabajamos para derribar las barreras que aún limitan el acceso de las mujeres a oportunidades laborales formales. Esta feria es una muestra de que avanzar hacia una Bogotá más justa y solidaria es posible cuando apostamos por la inclusión”, señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

El evento contará con la participación de más de 20 organizaciones y empresas aliadas aliadas, estos son algunos de los cargos disponibles:

Mercaderista

Asesora impulsadora.

Auxiliar de bodega u operativoa.

Gestora de limpieza de aseo

Operarioa de aseo.

Auxiliares de cocina

Técnica de archivo.

Embajadora de marca.

Camarera.

Operadoras de bus.

Auxiliar de bodega.

Auxiliares de enfermeria.

conductoras de ambulancia.

Analista financiera.

Ejecutiva de cobranzas.

Operadora de tienda.

Vigilantes

Domiciliarias con moto.

Arquitecta.

Diseñadora gráfica.

Y muchos más cargos, consulta más haciendo clic aquí.

Además de los servicios de empleo, quienes asistan pueden acceder a los servicios de formación y emprendimiento de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). Para participar, las interesadas solo deben presentar su documento de identidad y la hoja de vida para cada vacante.

Asiste este jueves 20 de noviembre de noviembre 2025 de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., a la sede de la Subdirección Local de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), ubicada en la calle 68 #58-23 de la localidad de Barrios Unidos.

Además, las mujeres asistentes podrán acceder a formación, orientación, apoyos para emprender y otros servicios de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

