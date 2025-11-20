Bloomberg desmiente a la canciller colombiana que negó haber dicho que Colombia respalda plan para que Nicolás Maduro entregue el poder

–La agencia de noticias Bloomberg publicó la grabación y la transcripción de las declaraciones que le concedió la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, en Madrid, España, para dejar en claro que la funcionaria sí afirmó que Colombia respalda un plan para que Nicolás Maduro entregue el poder a un gobierno de transición que organice elecciones legítimas en Venezuela.

Lo hizo en reacción al comunicado que la misma cancillería expidió este jueves en el cual aseguró estas afirmaciones «no corresponden» a lo expresado por ella en una entrevista que concedió este miércoles en Madrid, España.

Esta es la grabación:

Esta es la transcripción de las mismas declaraciones de la canciller Villavicencio:

¿El presidente Petro habla con el presidente Maduro?

No, nosotros hablamos a través de Cancillería, por los canales regulares. Hay una representación diplomática de Venezuela en Colombia y ese embajador habla con nosotros.

Si hubiera un plan que diera garantías a Maduro de una transición sin él en el poder, ¿usted cree que el presidente Maduro debería considerarlo?

Sí, yo creo que de hecho lo ha considerado, que pueda haber una salida, una transición, donde él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel. Que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas con un proceso transparente, pues sería lo más sano. Es lo que nosotros decimos, y lo que se le está proponiendo, y creo que Maduro estaría por aceptar.

¿Estaría por aceptarlo?

Yo creo que él aceptaría ese planteamiento.

Y, ¿qué le lleva a usted a pensar eso porque hasta ahora evidentemente es algo que…?

No, porque, bueno, ha estado buscando mediaciones. Pero otra cosa es que Estados Unidos quiera aceptar que para mediar las dos partes deben aceptar.

¿Por qué no es posible una alianza con Brasil o México sobre esta cuestión, que haya una especie de posición más o menos común sobre este asunto, como en otros momentos?

Brasil ha propuesto ser el mediador y lo ha dicho el presidente Lula, y sería bueno que aceptaran, pero como le digo en esto no solamente Venezuela debe aceptar, el gobierno de Maduro, también debe aceptar la oposición. Si las dos partes aceptan la mediación podría llegarse a algún acuerdo. Yo creo que en eso seguimos insistiendo en que haya esa posibilidad de mediación.