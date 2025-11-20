Petro amenaza con retirar todas las firmas italianas que contratan con el Estado colombiano ¿cuál es la causa?

–El jefe del Estado Gustavo Petro reaccionó este jueves al anuncio de la empresa italiana Leonardo Helicopters de suspender el mantenimiento del helicóptero presidencial por la inclusión del mandatario en la ‘Lista Clinton’ y anunció que solicitó a los abogados iniciar una demanda contra esa firma Leonardo «por incumplimiento de su contrato hasta la caducidad». Además, subraya que también ha pedido «poner en venta el helicóptero» pues, afirma, «prácticamente no lo necesito».

El presidente Gustavo Petro asegura en su cuenta en X: «La firma Leonardo italiana , ofende a Colombia» y pide al movimiento democrático italiano realizar la respectiva investigación y adelantar el debate en Italia de lo que significa esta actitud.

«Si confunden el estado con mi persona entonces tendrían que retirarse toda las firmas italianas que contratan con el estado», advierte el presidente Gustavo Petro.

Indica que «con Francesca Albanese (la relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados) y conmigo se está cometiendo una enorme injusticia internacional por nuestras posiciones contra el genocidio en Palestina».

Añade que «no se puede permitir que se usen sanciones hechas para la lucha contra el crimen en la censura del pensamiento crítico en el mundo. Eso solo daría paso a la barbarie».

En su trino, el presidente Petro señala que se ha iniciado una campaña internacional en su apoyo, «que quiero se extienda a todas las personas que por sus funciones legítimas están siendo sancionadas como jueces, periodistas, funcionarios de la ONU y jefes de estado».

Y puntualiza: «El estado colombiano no está sancionado».

Esta es la carta de la firma italiana Leonardo Helicopters en la que notifica la suspensión temporal del soporte a1 helicóptero S/N 31900:

Respetado teniente coronel Erwin Sierra, y respetados miembros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana,

Leonardo Helicopters (AgustaWestland Philadelphia Corporation — AWPC) desea expresar su agradecimiento por la relación de cooperación y confianza que, a lo largo del tiempo, se ha establecido con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Nos permitimos informarles que, debido a recientes disposiciones regulatorias emitidas en los Estados Unidos, Leonardo Helicopters debe suspender temporalmente todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero S/N 31900 (FAC 0008), mientras se completa el proceso de obtención de la autorización correspondiente ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Esta medida preventiva se adopta con el propósito de garantizar el pleno cumplimiento de la normativa estadounidense aplicable a las transacciones internacionales. En ningún caso debe interpretarse como un cambio en nuestro compromiso con el soporte y la disposición operativa de la flota de la FAC.

Les aseguramos que Leonardo Helicopters ya ha iniciado los procesos internos y comunicaciones necesarias para tramitar la licencia OFAC correspondiente. En caso de requerirse información adicional para facilitar esta gestión, nos estaremos comunicando con su equipo. Esperamos poder reanudar el soporte tan pronto como sea posible.

Agradecemos sinceramente su comprensión y paciencia mientras avanzamos en este proceso regulatorio, y reiteramos nuestro compromiso con los más altos estándares de cumplimiento y cooperación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Cordialmente,

Alberto Herrera

Gerente de Soporte al Cliente Sudamérica

Leonardo Helicopters (AWPC)