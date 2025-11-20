Consejo de Estado tumba nombramiento de Leopoldo Múnera Ruiz como rector de la Universidad Nacional

–En sentencia de única instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la Resolución 068 del 6 de junio del 2024, por medio de la cual se designó a Leopoldo Alberto Múnera Ruiz rector de la Universidad Nacional de Colombia para el período institucional 2024-2027.

En sus consideraciones, la autoridad judicial resaltó que el proceso de elección del rector culminó el 21 de marzo del 2024 con la designación de José Ismael Peña Reyes, razón por la cual el consejo superior de la institución educativa aplicó en forma errónea el artículo 41 de la Ley 1437 del 2011..

Subrayó que si bien esta, norma permite la corrección de irregularidades en las actuaciones administrativas, dispone que ello es procedente únicamente antes de la expedición del acto definitivo con que culmina el trámite, lo cual, en el presente asunto, ocurrió con el nombramiento antes mencionado y en la fecha señalada.

Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Estado estableció que el máximo órgano colegiado de la Universidad Nacional de Colombia, so pretexto de corregir una irregularidad, actuó sin competencia y desconoció la presunción de legalidad de la que se revisten los actos administrativos, incluidos los de elección o nombramiento, la cual puede desvirtuarse exclusivamente a través de una decisión adoptada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

«Esta circunstancia impacta directamente la posterior elección del Leopoldo Alberto Múnera Ruiz, razón suficiente para encontrar acreditados los cargos de nulidad propuestos en la demanda», concluye.