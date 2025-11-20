Resultados de las loterías y chances de este jueves 20 de noviembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 20 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 0889 – La 5ta 5 – Tarde 8996 – La 5ta 8
Culona
Día 0024 – Noche
Astro Sol
9568 – Signo Tauro
Pijao de Oro
2944 – La 5ta 3
Paisita
Día 1702 – La 5ta 8 – Noche 3810
Chontico
Día 7578 – La 5ta 7 – Noche 9937 – La 5ta 9
Cafeterito
Tarde 1527 – La 5ta 7 – Noche
Sinuano
Día 4982 – La 5ta 0 – Noche
Cash Three
Día 285 – Noche
Play Four
Día 7326 – Noche
Samán
Día 7334
Caribeña
Día 9883 – La 5ta 3 – Noche
Motilón
Tarde 2805 – La 5ta 4 – Noche
Fantástica
Día 5812 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 8451 – La 5ta 1 – Tarde 6019 – La 5ta 8