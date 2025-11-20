    • Nacional

    Resultados de las loterías y chances de este jueves 20 de noviembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 20 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 0889 – La 5ta 5 – Tarde 8996 – La 5ta 8

    Culona
    Día 0024 – Noche

    Astro Sol
    9568 – Signo Tauro

    Pijao de Oro
    2944 – La 5ta 3

    Paisita
    Día 1702 – La 5ta 8 – Noche 3810

    Chontico
    Día 7578 – La 5ta 7 – Noche 9937 – La 5ta 9

    Cafeterito
    Tarde 1527 – La 5ta 7 – Noche

    Sinuano
    Día 4982 – La 5ta 0 – Noche

    Cash Three
    Día 285 – Noche

    Play Four
    Día 7326 – Noche

    Samán
    Día 7334

    Caribeña
    Día 9883 – La 5ta 3 – Noche

    Motilón
    Tarde 2805 – La 5ta 4 – Noche

    Fantástica
    Día 5812 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 8451 – La 5ta 1 – Tarde 6019 – La 5ta 8

    Ariel Cabrera
