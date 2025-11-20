El gobierno colombiano presentó en Cartagena cinco objetos y fragmentos rescatados del Galeón San José

–?En el marco de la segunda fase del proyecto de investigación Hacia el corazón del galeón San José, este miércoles el Estado colombiano presentó en Cartagena de Indias los cinco objetos arqueológicos recolectados del Área Arqueológica Protegida del Galeón San José.

La primera fase del proyecto de investigación ha consistido en realizar un estudio no intrusivo del contexto arqueológico para entender la distribución de los objetos y los restos de la estructura de la embarcación en el fondo del mar, con el fin de delimitar el área del sitio e identificar procesos de deterioro en los materiales. La verificación no intrusiva permitió constatar que el contexto arqueológico del galeón San José se mantiene sin alteraciones antrópicas, previa recolección de evidencias arqueológicas tanto en el cuerpo principal como en las áreas dispersas del contexto.

La segunda fase busca profundizar en el estudio mediante el análisis directo de los objetos arqueológicos, lo cual implica su recolección para estabilizarlos, es decir, adaptarlos gradualmente al cambio del entorno marino al terrestre, y conservarlos en óptimas condiciones. Esta etapa permite que el equipo de investigación nacional pueda analizar características más detalladas de los objetos, de acuerdo con las preguntas planteadas en el proyecto Hacia el corazón del galeón San José.

Las piezas recolectadas a bordo de buques de la Armada de Colombia, fueron un cañón, una taza de porcelana y tres macuquinas (monedas), así como dos fragmentos de porcelana y restos de sedimento asociados a estos objetos.

Esta evidencia material servirá para realizar estudios arqueológicos y análisis arqueométricos, es decir, estudios en laboratorio sobre composición que permiten responder preguntas relacionadas con el proyecto de investigación, como procedencia, cronología y tecnologías de producción, entre otros, con los cuales se podrán confirmar estos hallazgos.

Para seleccionar los objetos arqueológicos recolectados se implementaron rigurosos protocolos que permitieran, desde la pertinencia científica y la viabilidad técnica de la robótica submarina de la Armada, justificar cuáles son los materiales inorgánicos representativos, como la cerámica (porcelana) y el metal (oro y bronce) que contribuyen a responder las preguntas del proyecto de investigación.

Galeon San Jose

Luego de su recolección, los objetos arqueológicos entran a un largo proceso de conservación, el cual se desarrollará en el laboratorio de Patrimonio Cultural Sumergido que el Estado colombiano dotó en el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) del Caribe, perteneciente a la Dirección General Marítima – DIMAR.

“Este hecho histórico es una muestra del fortalecimiento de las capacidades técnicas, profesionales y tecnológicas del Estado colombiano para proteger y difundir el Patrimonio Cultural Sumergido, como parte de la identidad e historia colombiana”, señaló Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Para Alhena Caicedo Fernández, directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, la recolección de estos objetos arqueológicos “abre la posibilidad de que la ciudadanía pueda aproximarse, a través del testimonio material, a la historia del galeón San José”.

El equipo de investigación del proyecto de investigación Hacia el corazón Galeón San José está conformado por profesionales del Ministerio de Defensa, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; la Armada de Colombia – ARC, la Dirección General Marítima – DIMAR y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH. Este proyecto se consolida como la primera investigación interdisciplinar que articula el sector cultura y el sector defensa en el estudio y protección del patrimonio cultural sumergido de Colombia.?

Galeon San Jose

Lo que permitirá descubrir los objetos del galeón San José

Cada uno de los objetos arqueológicos recolectados del naufragio abre las posibilidades de descubrir más aspectos de la historia del galeón San José.

El estudio directo de las macuquinas, las tazas de porcelana, el cañón y los restos de sedimento asociados a estos objetos permitirá ahondar en aspectos de la investigación como la composición metalográfica y metalúrgica de los elementos, origen específico de su fabricación, cronología, tecnologías de producción de la época, circuitos de comercio transoceánico, formación del sitio en el que se encuentra el naufragio y profundizar en la hipótesis de las causas de hundimiento del galeón San José, entre otros.?