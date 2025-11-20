Contraloría General imputó responsabilidad fiscal por más de $22 mil millones en compra de los 80 carrotanques por la UNGRD para llevar agua potable a La Guajira

–La Contraloría General de la República anunció que imputó responsabilidad fiscal en dos procesos relacionados con la compra de los 80 vehículos tipo carrotanques por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, para llevar agua potable al departamento de La Guajira.

La acción fiscal afecta a Impoamericana Roger S.A.S, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral – Yapurutú

La Contraloría General de la República profirió imputación en cuantía de $9,573 millones, por irregularidades detectadas en la compra de los 40 vehículos tipo carrotanques, pagados a la empresa IMPOAMERICANA ROGER S.A.S por el Fondo Nacional De Gestión Del Riesgo De Desastres – FNGRD.

De la valoración integral de la información recaudada en el marco del proceso de responsabilidad Fiscal No. 85112-2024-45980, se determinó imputar responsabilidad fiscal en contra de IMPOAMERICANA ROGER S.A.S a título de DOLO, por cuanto sobrestimó el valor de los vehículos en la cotización, no ejecutó prestaciones a las cuales se había obligado y prestaciones sobre las cuales no obraba soportes de su cumplimiento a pesar de haberse reconocido de manera anticipada por parte del FNGRD, en tanto que, los vehículos solo fueron recibidos a satisfacción hasta el 16 de enero de 2024 y no el 23 de noviembre de 2023, en consideración a los intereses personales que se encontraban inmersos.

Respecto a los funcionarios del FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD para la época de los hechos, luego de la valoración integral de las pruebas se imputó responsabilidad fiscal respecto del señor OLMEDO DE JESUS LOPEZ MARTINEZ a título de dolo, por los hechos mencionados anteriormente.

Así mismo, a SNEYDER AUGUSTO PINILLA ALVAREZ en calidad de exsubdirector para el Manejo de Desastres y supervisor de la Orden de Proveeduría No. SMD-GS-CTQ-192-2023 a título de dolo.

Respecto del hecho generador denominado “No cumplimiento de la finalidad social de la orden de proveeduría No. SMD-GS-CTQ-192-2023” el mismo fue objeto de archivo bajo la causal de cesación de la acción fiscal en tanto que como quedo demostrado actualmente el FNGRD en cumplimiento de la misión institucional procedió a distribuir los vehículos adquiridos, los cuales a la fecha están prestando el servicio de suministro de agua en respuesta a las solicitudes de emergencia por desabastecimiento y racionamiento de agua que fueron presentadas durante la vigencia 2024, por los entes territoriales y entidades que forman parte del SNGRD.

Finalmente, se precisa que el valor del sobrecosto luego de la valoración llevada a cabo arrojo la suma de $10,772 millones, no obstante, teniendo en cuenta que al interior del proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación en contra de Luis Eduardo Lopez Rosero, Sneyder Augusto Pinilla Alvarez y Olmedo de Jesús Lopez Martinez, al presente corte probatorio, fueron realizados producto de los preacuerdos reintegros en cuantía de $9.064 millones, los cuales fueron descontados quedando de esta manera la cuantía de $1,708 millones, con ocasión al hecho denominado “Mayor valor de mercado pagado a la empresa IMPOAMERICANA ROGER S.A.S por los 40 vehículos tipo carrotanque objeto de la Orden de Proveeduría No. SMD-GS-CTQ-192-2023”.

Imputación por compra de 40 carrotanques celebrada entre el FNGRD y Yapurutú

Adicionalmente la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $12.579 millones sin indexar, por irregularidades en la compra de 40 vehículos tipo carrotanques a través de la Orden de Proveeduría No. SMD-GS-CTQ-185-2023 celebrada entre el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD y la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral – Yapurutú y ordena archivar la actuación a favor del actual Director de la UNGRD.

El caso se enmarca en el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucional en el departamento de La Guajira, ordenando adoptar medidas urgentes para garantizar el acceso al agua y la atención humanitaria del pueblo Wayúu. En este contexto, la UNGRD suscribió el 11 de octubre de 2023 la citada orden de proveeduría por valor de $29.000 millones, con la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral – Yapurutú como proveedor responsable del suministro de los vehículos.

En el proceso se determinó la existencia de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica, que habría ocasionado un detrimento patrimonial estimado en $12.579 millones, sin indexar, por los hechos relacionados con sobrecostos en la adquisición de los vehículos tipo carrotanque respecto de los valores de mercado y las cotizaciones confrontables; pagos por servicios no ejecutados a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral – Yapurutú, correspondientes a mantenimientos preventivos y correctivos que no fueron efectivamente prestados; y mayores valores pagados como consecuencia de las deficiencias en la planeación y ejecución, frente a los pagos efectuados en la orden 2025, destinados a la puesta a punto y puesta en funcionamiento de los vehículos tipo carrotanque.

De esta manera se imputó responsabilidad fiscal a título de culpa grave contra Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y ordenador del gasto del FNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez,exsubdirector para el Manejo de Desastres y supervisor de la Orden de Proveeduría No. SMD-GS-CTQ-185-2023; así como contra la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral – Yapurutú, en calidad de proveedor.

Por su parte, tras la valoración integral de las pruebas recaudadas, la Contraloría General ordenó el archivo de la actuación a favor del señor Carlos Alberto Carrillo Arenas, actual Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD por el hecho relacionado con la funcionalidad de los bienes contratados toda vez que los vehículos ya se encuentran en funcionamiento.