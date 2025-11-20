Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el jueves noviembre 20, 2025 -Dólar TRM $ 3,741.27 (vigente 21 de noviembre) -Euro $ 4,276.10 -Bitcoin US$ 86.499,90 Tasa de Interés -DTF: 8,68% -UVR: $ 396,38 -Tasa de Usura 24,99% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,00 -Petróleo Brent US$ 59,14 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorUsme avanza en operativos para recuperar el espacio público y mejorar la convivencia Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este viernes 21 de noviembre No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 7 y 8 También podría gustarte Nacional La firma del acuerdo final será un evento aústero. Carlos Martinez viernes septiembre 23, 2016 Nacional El 20 de abril se cumplirá meta de 6,2 millones de niños beneficiados en sus casas con el PAE Ariel Cabrera miércoles abril 15, 2020 Bogotá Hoy jornada de mercados campesinos en la Plaza de Bolívar Iván Briceño viernes febrero 19, 2010 Nacional Dos mineros quedaron atrapados en socavón en Boyacá Iván Briceño miércoles octubre 13, 2010