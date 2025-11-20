    • Economía Nacional

    -Dólar TRM $ 3,741.27 (vigente 21 de noviembre)
    -Euro $ 4,276.10
    -Bitcoin US$ 86.499,90

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,68%
    -UVR: $ 396,38
    -Tasa de Usura 24,99%

    -Café (UsCent – Libra) US$ 4,00
    -Petróleo Brent US$ 59,14

