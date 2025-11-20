Usme avanza en operativos para recuperar el espacio público y mejorar la convivencia

Foto: Alcaldía Local de Usme

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, construimos entornos más seguros y ordenados para todos. La Alcaldía Local de Usme, en trabajo conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Promoambiental y el equipo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), continúa desarrollando acciones integrales que promueven el orden, la seguridad y la convivencia en los diferentes sectores de la localidad.

Estas intervenciones, realizadas durante los primeros días de noviembre, hacen parte del compromiso institucional por garantizar el uso adecuado del espacio público, la formalización de las actividades económicas y el cumplimiento de las normas que favorecen la sana convivencia y la sostenibilidad ambiental.

La Ruta del Progreso: embellecimiento y transformación en Yomasa

La Alcaldía Local avanza con la estrategia La Ruta del Progreso, una iniciativa que busca entregar mejoras significativas en infraestructura, embellecimiento y recuperación de entornos en Usme.

Como parte de esta estrategia, se llevó a cabo una jornada de embellecimiento en Yomasa, un punto crítico de disposición inadecuada de basuras que hoy cuenta con una nueva imagen. Gracias al trabajo articulado con la comunidad, la UAESP y Promoambiental, se intervinieron 30 m² de espacio público y se recolectaron 3 m³ de residuos, contribuyendo a mejorar la movilidad peatonal, la percepción de seguridad y el cuidado del entorno.

Operativos preventivos en establecimientos de alto impacto

El equipo de IVC realizó operativos preventivos en establecimientos de alto impacto en sectores como Yomasa, La Andrea, Santa Librada y Villa Hermosa, verificando normas de funcionamiento, salubridad, seguridad y horarios. Durante las visitas se identificaron irregularidades y se aplicaron las medidas correctivas necesarias.

Además, se brindó acompañamiento a los comerciantes para recordarles las obligaciones establecidas en el Decreto 293 de 2025 y las normas de convivencia y derechos de autor. Estos controles buscan prevenir riesgos, fortalecer la seguridad y promover entornos más organizados en la localidad.

Jornadas de limpieza, embellecimiento y recolección de residuos

Entre los meses de agosto y noviembre, la Alcaldía Local de Usme adelantó jornadas de limpieza y recolección de residuos voluminosos en los barrios Monteblanco, La Aurora, Marichuela, Ciudadela Usme, Santa Marta, Chuniza, Miravalle y Santa Librada, logrando recuperar más de 170 m² de espacio público y recolectar 64 m³ de residuos.

De igual forma, se desarrollaron acciones de embellecimiento, recuperación y recolección de llantas en los barrios José Antonio Sucre, Virrey, Brasilia, Bolonia, Tejares, Soches, Requilina, Santa Librada, Villa Rosita, Santa Marta, Fortaleza, Casa Rey, Monteblanco y Danubio Azul, alcanzando la recuperación de 647 m² de espacio público y la recolección de 333 m³ de residuos sólidos.

Durante estas jornadas se impusieron dos comparendos por el uso indebido del espacio público, promoviendo la corresponsabilidad y el cumplimiento de las normas ambientales y de convivencia.

Foto: Alcaldía Local de Usme&nbsp;

Control de ocupaciones ilegales

A través del componente de ocupaciones ilegales, la Alcaldía Local de Usme ha desarrollado 259 operativos enfocados en la prevención y control de ocupaciones en áreas protegidas y zonas públicas. Este trabajo articulado con entidades distritales permitió 8 capturas, la recuperación de 2.654 m² de espacio público y la ejecución de 50 desmontes ilegales en diferentes puntos del territorio.

Con estas acciones, la Alcaldía Local de Usme reafirma su compromiso con la recuperación del espacio público, el orden urbano y la convivencia ciudadana, impulsando una gestión articulada que promueve el cuidado, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ambiental en beneficio de todas y todos los habitantes de la localidad.