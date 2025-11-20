Petro pidió perdón a madres y familias de menores muertos en bombardeos a estructura criminal de Iván Mordisco

–El Presidente Petro Gustavo se dirigió este miércoles en la noche al pueblo colombiano para presentar un informe sobre la seguridad e inició su alocución refiriéndose a los bombardeos que ordenó contra la estructura criminal de alias Iván Mordisco, pidiendo perdón a las madres y familias que han perdido a sus hijos en estas acciones militares.

El primer mandatario justificó los bombardeos reiterando que no se abandonan porque los grupos armados seguirán reclutando niños para no ser atacados. «Ellos van a reclutar más», puntualizó.

El Presidente @PetroGustavo se dirigió al pueblo colombiano para presentar los datos recientes sobre seguridad. Inició refiriéndose a los hechos en los que fallecieron adolescentes, expresando un mensaje de solidaridad y perdón a las madres y familias que han perdido a sus hijos.… pic.twitter.com/tVVXVXebbV — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) November 20, 2025

El jefe del Estado afirmó que el reclutamiento de menores es “una actitud cobarde, criminal”, porque «se protegen es con menores de edad, como lo hemos visto ya” para que «no los ataquemos con fuerza, que es la fuerza que nos da el bombardeo».

El presidente advirtió que «ni la Fuerza Pública ni el Gobierno buscan destruir menores combatientes» y añadió que de hecho en los más de 1.400 combates que se han desarrollado, la mayoría son capturas de menores de edad, a quienes “se les trata tal cual el Derecho Internacional Humanitario, es decir, no como un combatiente adulto. No, se diferencia, en terminología, se les se les vuelve prisioneros de guerra y se liberan”.

Subrayó que esos menores se envían “a instituciones que puedan educarlos, que puedan cuidarlos, a sus familias si es posible y a las comunidades, en el caso de niños indígenas». Destacó que su Gobierno, «ha logrado recuperar 2.411 menores de edad, muchos menores combatientes y se han entregado”.

En este contexto, el jefe del Estado aseguró que el reclutamiento forzado este año “se ha disminuido en un 34 por ciento”. Sin embargo, llamó la atención de que muchos sectores dicen que “abandonemos el bombardeo porque efectivamente hay riesgo, en vez de reducir el reclutamiento como en este momento lo llevamos respecto al año pasado, en menos 34 por ciento aumentaría mucho más y el riesgo de muerte de niños aumentaría”.

En su alocución, el mandatario se refirió a la decisión que tomó de bombardear a la columna de las disidencias de Mordisco en las selvas del Guaviare.

Al respecto, anotó que las estadísticas de los crímenes en esta región del país han aumentado. “En cifras es evidente, en términos de homicidio intencional del 2024 al 2025 creció 34,6 por ciento, toda la zona; en términos de masacre creció 250 por ciento, de seis, de ocho, 28 masacres en solo un año; en términos de secuestro creció 450 por ciento; en términos de trata de personas 220 por ciento; el desplazamiento de campesinos creció 213 por ciento”.

Con base en esta situación, aseguró que “la finalidad es neutralizar o destruir las capacidades enemigas que se encuentren en la proximidad de fuerzas amigas, es decir, en este caso, pues, de la Fuerza Pública”.

En el concepto técnico internacional, explicó, “el apoyo aéreo cercano es cuando viene una columna de rivales militares, en este caso grupos del narcotráfico, a atacar una unidad militar y entonces se usa el bombardeo”.

“Es exactamente lo que pasó en el Guaviare. La acción del Guaviare se llama apoyo aéreo cercano, porque íbamos como Estado a defender a muchachos, soldados que estaban a 285 metros de una fuerza seis o siete veces superior desde el punto de vista de personas, armadas, todas completamente armadas en medio de la selva. Allí caen menores de edad como combatientes, ¡ojo!, porque se nos viene confundiendo en una discusión más todo con objetivos políticos”, aseguró.

Enfatizó que este tipo de mal información hace creer en la opinión pública que “mandamos unas bombas sobre un caserío, que había población civil y que cayeron indistintamente con personas que estaban armadas. Eso no es cierto. Estamos hablando de una columna que se mueve en el interior de la selva y muy lejos de cualquier caserío, por pequeño que fuera, que estuviera cercano a las selvas del Guaviare”.

Comentó que desde el 7 de noviembre se registró el primer combate en las selvas del Guaviare y el 10 de noviembre, luego que la columna irregular recorriera, durante tres días, 8,4 kilómetros por la manigua, quedan a solo 285 metros del lugar donde se encuentran 20 militares.

Aseguró que esos 284 metros en la selva representan 4 o 5 horas en la selva, por las dificultades obvias del terreno, “pero estaban a punto de entrar en combate” con los 20 militares.

“Ellos ya sabían que iban sobre ellos, se podían disponer en forma de una emboscada para emboscar a 120 a 150 personas armadas que van aquí en situación ofensiva para acabar con esta fuerza”, relató y aseguró que “alguien diría ‘pues retírenlos’, eso es la derrota de Colombia, porque esto es el control por parte de la fuerza ilegal del territorio”.

Por esta razón, dijo que “entonces yo tomé la decisión aquí, que es lo más conveniente, permitir que estos 20 traten de emboscar a 150, el riesgo de muerte de los 20 militares, porque otra fuerza por tierra no podía llegar en los tiempos que se necesitaba, estando ellos a 285 metros” y enfatizó: “Por eso yo tomé la decisión, dado el riesgo de una muerte generalizada de los 20, que la mayoría son jóvenes colombianos, de bombardear aquí y es lo que ya ustedes vieron”.

A propósito de esta situación, el presidente Petro reiteró que denunciará ante la Corte Penal Internacional a ‘Iván Mordisco’ por reclutamiento de menores.

Para el mandatario es evidente que el grupo de ‘Iván Mordisco’ está reclutando menores para el combate, lo cual “lo coloca como un criminal de guerra que debe ser denunciado ante la Corte Penal Internacional. Yo lo voy a hacer porque tengo esa facultad de denuncia ante la Corte Penal Internacional, aun si la justicia colombiana pues pudiera procesarlo, pero no ha podido”.

En su mensaje a las y los colombianos, el presidente Gustavo Petro recordó que no hace mucho tiempo dijeron que ‘Iván Mordisco’ lo habían “matado”, sin embargo, “sigue ahí y sigue empoderándose con la intención de construir poder militar, control territorial sobre, no solo cultivos de cocaína, sino realmente, y, sobre todo, sobre minerales de tierras raras que vende a contrabandistas en Colombia”.

Comentó que los informes dan cuenta que ‘Iván Mordisco’ y su grupo han pasado “hacia Venezuela en la selva amazónica, de muy difícil control”.

En su alocución, el presidente Gustavo Petro se refirió a las características del concepto menor combatiente que se establece en el Derecho Internacional Humanitario.

En este sentido, explicó que existen tres características para esta denominación que establece la normatividad internacional y aseguró que lo que espera es que los colombianos y colombianas comprendan, porque “no queremos que se nos compare y se nos asigne como si hubiéramos violado el Derecho Internacional Humanitario que ninguno de aquí lo ha hecho” al hacer referencia al bombardeo donde murieron menores de edad.

En primera instancia dijo que la primera característica de un menor combatiente es “el que hace parte de la estructura de un grupo armado. No estamos hablando de niños que pasaban por ahí o de niños que estaban en un caserío o en una ciudad y fueron bombardeados, no estamos hablando de eso, estamos hablando de niños menores de edad que han sido incorporados” ilegalmente.

En segundo término, que tengan entrenamiento para el combate y, tercero, que estén “equipados con armas e intendencia para la guerra. Estamos hablando de menores de edad que fueron reclutados y que integran un grupo armado que han sido entrenados y que mantienen en ese momento un equipo de armas y de intendencia para hacer la guerra”.

“No soy partidario del tema de que son máquinas de guerra, son víctimas, son víctimas, pero se les denomina menores combatientes”, enfatizó.