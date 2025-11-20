Cortes de luz este jueves 20 de noviembre de 2025 en Bogotá y Chía
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este jueves 20 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Chía.
Localidad de Chapinero
Barrio Sucre. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 39 a calle 43 – Desde las 5:30 a. m. hasta las 8:30 a. m.
Barrio La Cabrera. De la calle 85 a calle 87 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Santa Fe
Barrio San Diego. De la carrera 3 a la carrera 14 entre calle 24 a calle 29 – Desde las 5:30 a. m. hasta las 8:30 a. m.
Barrio San Martín. De la calle 28 a calle 33 entre carrera 4 a carrera 8 – Desde las 5:30 a. m. hasta las 8:30 a. m.
Localidad de Suba
Barrio San Cayetano. De la carrera 95 a carrera 97 entre calle 128 a calle 130 – De 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Localidad de Teusaquillo
Barrio Estrella. De la calle 26 a calle 29 entre carrera 18 a carrera 26 – Desde las 5:30 a. m. hasta las 8:30 a. m.
Barrio La Soledad. De la calle 33 a calle 36 entre carrera 20 a carrera 25 – Desde las 5:30 a. m. hasta las 8:30 a. m.
Barrio Teusaquillo. De la calle 26 a calle 36 entre carrera 13 a carrera 22 – Desde las 5:30 a. m. hasta las 8:30 a. m.
Municipios aledaños a Bogotá
Chía, Cundinamarca
Municipio de Chía. De la calle 16 a la calle 18, entre la carrera 9 a la carrera 11 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.