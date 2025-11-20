Cortes de luz este jueves 20 de noviembre de 2025 en Bogotá y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este jueves 20 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Chía.



Localidad de Chapinero

Barrio Sucre. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 39 a calle 43 – Desde las 5:30 a. m. hasta las 8:30 a. m.

Barrio La Cabrera. De la calle 85 a calle 87 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio San Diego. De la carrera 3 a la carrera 14 entre calle 24 a calle 29 – Desde las 5:30 a. m. hasta las 8:30 a. m.

Barrio San Martín. De la calle 28 a calle 33 entre carrera 4 a carrera 8 – Desde las 5:30 a. m. hasta las 8:30 a. m.

Localidad de Suba

Barrio San Cayetano. De la carrera 95 a carrera 97 entre calle 128 a calle 130 – De 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Estrella. De la calle 26 a calle 29 entre carrera 18 a carrera 26 – Desde las 5:30 a. m. hasta las 8:30 a. m.

Barrio La Soledad. De la calle 33 a calle 36 entre carrera 20 a carrera 25 – Desde las 5:30 a. m. hasta las 8:30 a. m.

Barrio Teusaquillo. De la calle 26 a calle 36 entre carrera 13 a carrera 22 – Desde las 5:30 a. m. hasta las 8:30 a. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Chía, Cundinamarca

Municipio de Chía. De la calle 16 a la calle 18, entre la carrera 9 a la carrera 11 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.