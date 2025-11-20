UNAL: Se instaló Mesa Constituyente Universitaria que transformará el gobierno del claustro y democratizará elección de autoridades académicas

–Con gran expectativa y emoción se instaló la mesa encargada de ampliar la participación y la democratización de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL): la Mesa Constituyente Universitaria (MECUN), conformada por 228 representantes de toda la comunidad universitaria entre estudiantes, docentes, trabajadores, egresados y pensionados de las 9 Sedes, quienes consolidarán propuestas para transformar el gobierno universitario, la elección y designación de autoridades académicas, y el fortalecimiento de la cultura política y democrática, entre otros temas.

Con el Auditorio León de Greiff de la UNAL a reventar, así se manifestó la participación de los integrantes de la Institución en un momento histórico, pues la MECUN llega como un llamado y clamor de quienes antes no se sentían integrados, específicamente en la toma de decisiones para que sus necesidades sean escuchadas, como por ejemplo los estudiantes de las Sedes de Presencia Nacional, los trabajadores o los egresados.

Es así como ahora ya no solo tienen voz sino también voto en lo que pasa en su cotidianidad, en sus clases, consejos de facultad o en la forma en como habitan los campus.

El encargado de abrir la instalación de la MECUN fue el rector Leopoldo Múnera Ruiz, quien expresó su alegría por la consolidación de este mecanismo de participación, reiterando que es “un día histórico para la Universidad”.

“La Mesa es un espacio de encuentro y toma de decisiones que refleja la diversidad de los territorios y los estamentos que constituyen la comunidad universitaria. Por ello su tarea será liderar el proceso de reflexión colectiva y democratización del gobierno y la vida universitaria”, indicó el profesor Múnera.

Añadió que “este proceso es más que una estancia de deliberación, pues es un acontecimiento académico, ético y político. Académico porque forma parte de la búsqueda por una comunidad de pensamiento crítico; ético debido a que permite cultivar la convivencia, la escucha atenta y el respeto por la diversidad; y político porque fortalece la democracia y la autonomía universitaria para construir horizontes de sentido común”.

Ya instalada la Mesa, ahora comienza su trabajo por dinamizar los espacios de participación, recoger las propuestas que surjan de los espacios de diálogo de la comunidad universitaria, socializar los avances que se vayan definiendo en cada sesión, y comunicarle a la sociedad los resultados que se establezcan allí, con la labor de cada uno de los representantes de la Mesa Constituyente.

“Esto no es solo un acto institucional, sino un momento de goce y celebración para ver la educación superior como un bien común. Se trata de no imponer reformas desde arriba y el centro, sino desde las regiones, la palabra y el diálogo colectivo en un proceso más exigente, pero a su vez más legítimo”, aseguró el Rector de la UNAL.

Por su parte María Alejandra Rojas, representante por el gobierno ante el CSU, y Lucía Botero, decana de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, integrantes de la Comisión del Consejo Superior Universitario (CSU) para la Constituyente Universitaria y encargadas de recorrer las Sedes y recoger propuestas, leyeron unas sentidas palabras en torno a la importancia que tiene este mecanismo para la Universidad, y sobre cómo el rumbo de las decisiones ahora es más incluyente y participativo.

“Hablamos de autonomía y democracia universitaria, no simple autonomía, ni tampoco democracia a secas… Hemos acompañado esta parte reciente del camino constituyente universitaria, escuchando y dialogando en todas las sedes y pretendiendo facilitar un ejercicio que esencialmente corresponde y pertenece a toda la comunidad universitaria, en su diversidad de opiniones y en sus propias contradicciones”, aseguró la representante Rojas.

Así mismo, la profesora Botero indicó que “en el proceso nos hemos encontrado con críticas, oposiciones, debates profundos y aspiraciones múltiples. De eso se trata, de abrir un debate que hemos aplazado aunque en asambleas, pasillos y movilizaciones siempre ha estado presente”.

Como exclamó el rector de la UNAL, “en la Universidad no solo somos científicos, sino también seres humanos comprometidos con la justicia y el sentido creativo y estético”.

Las voces que ahora tienen participación

Los docentes ocasionales son uno de los estamentos que ha venido reclamando mayor participación en la vida universitaria. Las representantes Olga Yolanda Rojas e Ivón Bohórquez se mostraron optimistas y con una gran esperanza en que la MECUN rinda grandes frutos para la comunidad universitaria.

Entre sus consignas están: la dignificación y el vínculo laboral, es decir una mayor estabilidad de los docentes ocasionales, pues cerca del 30 % de los docentes de la Universidad no está en la carrera profesional; inclusión en reuniones de departamentos y órganos colegiados; derecho a elegir y ser reelegidos; y el acceso y participación en investigación y extensión, pues aún existen vacíos para que el estamento ocasional tenga mayores oportunidades.

“Es la primera vez que quienes hemos dado tanto por la Universidad nos sentimos como pares para tomar decisiones en un proceso verdaderamente democrático y con un compromiso multiestamentario”, indicó la representante Bohórquez.

Otro grupo que ha exigido tener mayor participación es el de los trabajadores de la UNAL, por ello el representante Jaime Salamandra, expresó que “este proceso es histórico, no solo porque es de la Universidad, sino porque se pone en tono con las circunstancias de la sociedad colombiana, en la que hay replantear muchos asuntos de interés nacional, y en donde la UNAL debe ser un ejemplo”.

“No hay democracia concreta si no hay trabajadores, y por ello hoy existe un reconocimiento que nos merecemos en la toma de decisiones frente al cuerpo directivo que rige los destinos de la Institución”, señaló.

A su vez, los estudiantes foráneos también hicieron sentir su voz, y en el Auditorio León de Greiff manifestaron su emoción por formar parte de la MECUN. Alan Valencia y María Angélica Betancourt, representantes de los estudiantes foráneos fueron los encargados de afirmar: “traemos la voz de quienes venimos de lejos, de quienes atravesamos montañas, ríos, plazas, calles y afectos para poder estudiar. Ser foráneo no resume solo un desplazamiento geográfico sino una experiencia emocional profunda, con resistencias que pocas veces se reconocen. Ser de región en una universidad central no es solo cargar con una maleta, sino la nostalgia de lo que dejamos atrás”.

La representante Betancourt señaló: “ser foráneo es estudiar con fuerza, aunque la falta de bienestar, la discriminación, el racismo y la segregación sigan persistiendo con nosotros. Pero, a pesar de todo ello, resistimos. Nuestra presencia no es accidental, sino una parte esencial de la Universidad”.

Jennifer Cardona Malaver, representante de los egresados ante la MECUN, también habló y se refirió a la importancia de este proceso que es fruto de décadas de movilización, ya que no es resultado de la espontaneidad, sino del trabajo duro.

“No estamos aquí para reproducir formalidades, sino para exigir que la Universidad sea pensada desde sus cimientos para que siga estando al servicio de la sociedad colombiana”, indicó.

Por otro lado, la representante de la población con discapacidad, Laura Murillo, emocionó al público con sus palabras: “queremos una universidad anticapacitista. No es lo mismo tener discapacidad en Bogotá que en otras sedes, por ello debe haber una actitud de escucha y transformación para el bienestar de todos”.

Así, la MECUN quedó instalada en el imponente Auditorio León de Greiff, frentes a decenas de integrantes de la comunidad que no dejaron de cantar arengas y de exclamar con fervor “Todo el poder a la Constituyente”. La primera sesión de trabajo de los 228 representantes será mañana, 19 de noviembre. (Información Agencia de Noticias, UNAL).