    EE.UU intensifica entrenamientos militares con fuego real en el Caribe en desarrollo de la Operación Lanza del Sur

    –El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) reveló detalles de cuatro ejercicios militares de gran escala llevados a cabo en el mar Caribe, para reforzar las capacidades de combate y asalto de las fuerzas estadounidenses, con el objetivo de eliminar a los narcoterroristas del hemisferio, garantizar la seguridad regional «y proteger la patria».

    Los cuatro operativos de entrenamiento, detallados por Southcom en redes sociales, en el marco de la Operación Lanza del Sur (Operation Southern Spear), se realizaron principalmente en el buque de asalto anfibio clase Wasp USS Iwo Jima, que actualmente navega en aguas caribeñas, teniendo como base a Puerto Rico.

    De acuerdo con el comando sur, los ejercicios incluyeron:

    -Fuego real aéreo: Aviones AV-8B Harrier II del Cuerpo de Marines llevaron a cabo un ejercicio de munición real, despegando y operando desde la cubierta del USS Iwo Jima.

    -Entrenamiento de baterías: Infantes de Marina participaron en entrenamientos de baterías (ejercicios de artillería) a bordo del buque de asalto.

    -Tiro con fuego real: Se realizó un campo de tiro con fuego real en tierra, específicamente en el Campamento Santiago, ubicado en Puerto Rico.

    -Combate cuerpo a cuerpo: Se llevaron a cabo sesiones de instrucción de artes marciales y técnicas de combate cuerpo a cuerpo a bordo del USS Iwo Jima.

