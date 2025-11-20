Venezuela: Diosdado Cabello afirma que es mentira que Maduro haya ofrecido a EE.UU renunciar al poder en dos años

–El ministro de Interior de Venezuela y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que es «mentira» que Nicolás Maduro haya ofrecido a Estados Unidos «que lo dejaran dos años más» en el poder.

En su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello negó además que haya negociaciones para un cambio político en su país, y aseguró que «nada puede poner en riesgo» al Gobierno de Nicolás Maduro.

Aunque advirtió que no hay negociaciones con el gobierno estadounidense, afirmó que “el diálogo entre Venezuela y Estados Unidos lo defiende todo el mundo, entre los que sean que hablen; dialogar no significa claudicar».

Asimismo, rechazó todo tipo de injerencia que pretenda socavar la paz y tranquilidad del pueblo.

El también ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, destacó que donde existen diversos puntos de vista, funcionan las conversaciones, siempre que se efectúen con respeto y tolerancia entre las partes.

Por otra parte, Cabello reiteró que el Gobierno venezolano no se inmiscuye en los asuntos internos y políticos de Estados Unidos, esto al hacer referencia a las elecciones y debates que se realizan en ese país, por lo que exigió a los representantes de la administración Trump a no intervenir en los asuntos internos de Venezuela.

«Los Dialogantes» ganan influencia

Durante su programa Con el Mazo Dando, Cabello informó sobre la existencia de personajes sombríos dentro del equipo de Donald Trump, que parecen criados en un sótano húmedo y sueñan con que “El Catire” tropiece de nuevo con su política exterior contra la nación Bolivariana.

Cabello explica que estos actores buscan inflarse de ego al recomendarle cómo salvar la partida, cuando en realidad lo único que desean es verlo fracasar. Precisó que esta es la verdadera razón por la cual Trump decide pausar la agenda de Marco Rubio y reabrir la posibilidad de diálogo con Venezuela.

El dirigente del Psuv comentó que este giro “le cayó como una bomba nuclear a los Crazy Cuban, a La Sayo y los vendedores de humo y a los que sueñan con ver llover bombas sobre Venezuela”.

En este sentido, adelantó que la llamada “vía Grenell” no murió como esperaban los sectores extremistas, sino que “se multiplicó con creces”.

Cabello aseguró que ha surgido un grupo poderoso e influyente conocido como “Los Dialogantes”, quienes insisten en recordarle a Trump que debe agotar todas las opciones diplomáticas y lo empujan a pensar con cabeza fría antes de tomar decisiones precipitadas. “A este grupo les preocupa que cualquier paso en falso pueda desatar un caos político y económico que ni el propio Trump podría controlar”, afirmó.

Subrayó que “Los Dialogantes son los verdaderos amigos de Trump, son los que quieren mantener al Catire en la vía de la paz, son los que no quieren que Estados Unidos (EEUU) caiga nuevamente en un error histórico como el de Afganistán, ni apoyar aventuras como la de Guaidó en 2019”.

Asimismo, destacó que este grupo ha sido categórico: La vía de la fuerza en Venezuela sería un desastre absoluto. No hay manera de garantizar ni la gobernabilidad ni la estabilidad en el corto plazo, y mucho menos la credibilidad internacional del liderazgo estadounidense.

Finalmente, Cabello contrastó las posturas: “Mientras los extremistas que dirige María ‘La Chik-Flada’ Machado sueñan con intervenciones rápidas y gloriosas, ‘Los Dialogantes’ les recuerdan que la realidad no se mueve por deseos ni titulares de prensa, sino por el pragmatismo y la real política”.

Según una investigación publicada el martes por el diario The New York Times, la Casa Blanca habría rechazado una propuesta de Maduro de dimitir dentro de dos años, en el marco de negociaciones extraoficiales que habrían sido autorizadas por el presidente Donald Trump, para explorar soluciones a la crisis en Venezuela.

El Times aseguró que Trump dio «su visto bueno» a los planes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para operaciones que podrían tener como objetivo preparar un «campo de batalla para acciones futuras» y que rehabilitaron una comunicación extraoficial con Maduro.

El artículo cita a funcionarios que hablaron bajo anonimato y que conocieron que integrantes del Gobierno de Maduro supuestamente ofrecieron a la Administración de Trump un proceso de transición de dos a tres años, con el objetivo de garantizar una renuncia ordenada. Sin embargo, la Casa Blanca considera inaceptable que la salida de Maduro del poder se postergue.

Maduro acusa a Washington de buscar un «cambio de régimen» en Venezuela a través de la que denuncia como la «amenaza» de EE.UU. en el mar Caribe, en referencia al despliegue militar que mantiene el país norteamericano en aguas cercanas a la nación petrolera.

El lunes, Maduro aseguró que atacar «militarmente» a Venezuela sería «el fin político» de Trump, pero se mostró dispuesto a hablar con él «face to face» (cara a cara).

El presidente estadounidense declaró el domingo que «podría haber discusiones» con Maduro, «porque Venezuela quiere hablar», mientras que el viernes indicó haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin dar más detalles. (Información DW).