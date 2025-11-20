Cancillería desmiente que Colombia respalde un plan para una salida negociada de Nicolás Maduro

–En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores desmintió la información que ha circulado en las últimas horas en medios de comunicación «sobre un supuesto apoyo de Colombia a un plan para salida negociada de Nicolás Maduro del poder», asegurando que esta no corresponde a lo expresado por la Canciller Rosa Villavicencio Mapy en una entrevista que concedió este miércoles en Madrid, España.

«El gobierno de Colombia respeta el derecho internacional y no tiene injerencia en los asuntos internos de los demás países y respeta la soberanía del hermano país de Venezuela», precisa el comunicado.

Y concluye: «Colombia y Venezuela mantienen una relación histórica de respeto y esto no puede verse afectado por información descontextualizada publicadas en medios de comunicación».

La información que se ha difundido es que la canciller Villavicencio aseguró que Nicolas Maduro podría aceptar la propuesta de abandonar el poder en Venezuela en un plazo de dos años si se le garantiza la seguridad frente a la persecución.

“Maduro estaría dispuesto a aceptarlo”, afirmó Villavicencio el miércoles en una entrevista en Madrid. “Podría dejar el poder sin necesariamente ir a prisión, otra persona podría asumir el liderazgo de la transición y permitir la celebración de elecciones legítimas”.

Además, la información destacó que la canciller habría dicho que «Colombia respalda el plan de Nicolás Maduro para dejar el poder y evitar la cárcel».

La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, realizó una visita a la capital española para participar en la II Comisión de Alto Nivel (CAN), el máximo mecanismo político bilateral, en la cual suscribieron el Acta de la Comisión Mixta de Cooperación, que incluye el nuevo Marco de Asociación País 2025–2027. Estos acuerdos orientarán la agenda de desarrollo para los próximos tres años y cuentan con un aporte inicial de 150 millones de euros, destinados a programas en territorios colombianos relacionados con la paz, la igualdad de género, el derecho al agua y el desarrollo económico inclusivo.

Además, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, encabezó la apertura del primer encuentro europeo dedicado exclusivamente a la artesanía colombiana, una apuesta de diplomacia cultural que busca visibilizar saberes ancestrales y abrir nuevos mercados para los artesanos del país.