Avianca y otras cinco aerolíneas cancelan conexiones con Venezuela, tras alerta lanzada por EE.UU

–(Imagen @avianca). La colombiana Avianca, la española Iberia, la portuguesa TAP, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam, cancelaron sus conexiones con Venezuela este sábado, tras la alerta lanzada por la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, por sus siglas en inglés) para pilotos (NOTAM). Concretamente, recomendó vuelos con precaución en la región debido al «empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores».

La FAA notificó sobre la «situación potencialmente peligrosa en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía», en el área de operación del aeropuerto civil más grande de Venezuela, que sirve a la ciudad de Caracas.

La cancelación de vuelos por las seis aerolíneas fue confirmada por la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos advirtiera sobre un «aumento de la actividad militar».

Asimismo, la FAA pidió «extremar la precaución» debido al «empeoramiento de la situación de seguridad en Venezuela y sus alrededores».

«Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida, y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra», indicó.

De Loaiza precisó este sábado que por el momento se mantienen operando la panameña Copa, Air Europa, Turkish Airlines y las venezolanas Laser y PlusUltra.

En un comunicado, la ALAV exhortó a las personas «que poseen boletos en las diferentes aerolíneas que prestan servicio en Venezuela y cuyos vuelos están programados para los próximos días o semanas» a que «estén atentos a cualquier aviso».

El lunes, el gobierno de Donald Trump prevé declarar como organización terrorista a un cártel narcotraficante que señala está liderado por Nicolás Maduro.

Desde de septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, operaciones que dejan 83 muertos.

Además, Washington envió al Caribe al portaviones más grande del mundo, junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas. (Información DW).