Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este 23 de noviembre 2025

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Aquí sí pasa, te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el reporte para este domingo 23 de noviembre de 2025. ¡Entérate y programa tu día!

Según el IDIGER, en la madrugada se estima cielo parcialmente nublado con predominiode tiempo seco. Temperatura mínima esperada aproximadamente de 9°C.

Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado con tiempo seco predominante.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.