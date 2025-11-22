Cortes de luz este domingo 23 de noviembre de 2025 en Bogotá y Funza

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este domingo 23 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Funza, Cundinamarca.



Localidad de Antonio Nariño

Barrio La Hortúa. De la carrera 13 a la carrera 15 entre la calle 0 Sur a la calle 2 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio El Chicó. De la carrera 18 a la carrera 22 entre la calle 87 a la calle 91 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Quiba Bajo. De la calle 73 Sur a la calle 75 Sur, entre la carrera 26 y la carrera 28 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio La Laguna Fontibón. De la calle 15 a la calle 17, entre la carrera 97 a la carrera 99 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Llano Grande. De la carrera 85 a la carrera 87, entre la calle 39 Sur a la calle 41 Sur – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio La Favorita. De la calle 17 a la calle 19 entre la carrera 13 y la carrera 15 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio La Paz. De la carrera 4 a la carrera 6 entre la calle 52 Sur a la calle 54 Sur – Desde las 4:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Los Libertadores. De la carrera 10 Este a la carrera 12 Este entre la calle 54 Sur a la calle 56 Sur – Desde las 1:00 p. m. hasta las 3:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio La Capuchina. De la carrera 12 a la carrera 14 entre la calle 17 a la calle 19 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio Veracruz. De la carrera 5 a la carrera 11 entre la calle 16 a la calle 19 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.