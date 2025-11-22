    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 22 de noviembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 22 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:


    Baloto 16 – 22 – 25 – 32 – 38 – Superbalota 09
    Baloto Revancha 04 – 08 – 20 – 21 – 43 – Superbalota 16

    Boyacá 0056 – Serie 360 – La 5ta 0
    Cauca 8532 – Serie 085 – La 5ta 5

    Dorado
    Mañana 9297 – La 5ta 9 – Tarde 8076 – La 5ta 4 – Noche 5617 – La 5ta 8

    Culona
    Día 0670 – Noche 4903

    Astro Sol
    5681 – Signo Aries

    Astro Luna
    6879 – Signo Piscis

    Paisita
    Día 8612 – La 5ta 9 – Noche 4661

    Paisita 3
    9155

    Chontico
    Día 7036 – La 5ta 6 – Noche 6151 – La 5ta 9

    Cafeterito
    Tarde 4843 – La 5ta 4 – Noche 0827 – La 5ta 4

    Sinuano
    Día 1729 – La 5ta 0 – Noche 2757 – La 5ta 5

    Cash Three
    Día 528 – Noche 237

    Play Four
    Día 3776 – Noche 1350

    Samán
    Día 3040

    Caribeña
    Día 3967 – La 5ta 7 – Noche 0674 – La 5ta 6

    Motilón
    Tarde 1122 – La 5ta 6 – Noche 0921 – La 5ta 7

    Fantástica
    Día 6830 – La 5ta 6 – Noche 9291 – La 5ta 6

    Antioqueñita
    Día 5317 – La 5ta 7 – Tarde 3834 – La 5ta 0

    Win 4
    8527

    Evening
    3662

    Ariel Cabrera
