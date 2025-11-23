Así funcionará el nuevo modelo de recolección de basuras con grupos de WhatsApp

Foto: UAESP

¡En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa fortalecemos las acciones para mejorar la disposición de residuos! La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) avanza con las estrategias innovadoras que complementan el trabajo pedagógico en los territorios. Esto con el fin de evitar la exposición de residuos en calle.

El nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá busca generar comunicación directa con la comunidad, para esto la ciudadanía se unirán a grupos de WhatsApp por barrios, donde se enviarán mensajes claves con información como el horario exacto de recolección, así cada persona podrá conocer cuándo pasará el vehículo recolector de basura por su barrio y así evitar sacar los residuos antes de tiempo.

“Sentimos que la ciudadanía necesita saber el momento exacto en el que pasa el carro de la basura. Queremos atacar la problemática a través de información oportuna. La situación especial de basuras en Bogotá se debe solucionar en un trabajo articulado entre la administración y su ciudadanía. Solo a través del trabajo conjunto haremos que Bogotá se vea mejor”, aseguró Armando Ojeda, director de la UAESP.

Piloto de Grupos de WhatsApp por zonas en Bogotá

Desde la Mesa Distrital de Residuos y los cinco prestadores del servicio de aseo, se adelanta un piloto de grupos de WhatsApp por algunos sectores de la ciudad, cuyo objetivo es disminuir el tiempo que los residuos permanecen en el espacio público.

Durante la primera fase se realizó una sensibilización puerta a puerta invitando a los vecinos a unirse al grupo, en el que se comparten mensajes con información clave como el nombre del conductor del camión, la placa del vehículo y los horarios de inicio y fin de la operación.

Gracias a esta herramienta, las personas pueden sacar sus residuos en el momento indicado y abstenerse de hacerlo una vez finaliza la ruta y/o mucho tiempo antes de que pase el vehículo recolector. El objetivo es que el tiempo de exposición de residuos en calle, que antes se extendía en periodos de tiempo extensos, disminuya ostensiblemente, generando limpieza en los barrios.

El desarrollo de la fase 2 inició con la ejecución del piloto en los siguientes sectores:

El Laguito – Suba

Prado Veraniego – Suba

San Felipe – Barrios Unidos

Santadercito – Usaquén

Los libertadores – San Cristóbal

También se realiza supervisión y seguimiento visual con las alcaldías locales y concesionarios, dos horas antes de la frecuencia, mediante llamados de atención. Es decir, si alguien es sorprendido antes del inicio de la frecuencia se le solicita y acompaña a ingresar los residuos a su casa hasta que el camión inicie la ruta.