Daniela Colmenares hace historia con medalla de oro en Tokio 2025

Foto: IDRD

La deportista del Equipo Bogotá, Daniela Colmenares Peñalosa, entró en la historia del deporte nacional, al ganar la medalla de oro en impulsión de la bala, en desarrollo de los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025, que obviamente se desarrollan en territorio japonés.

Lo histórico de este logro radica en que se trata de la primera medalla de oro femenina para Colombia en la historia de los Juegos Sordolímpicos, la olimpiada para personas con discapacidad auditiva. Daniela Colmenares alcanzó el título tras lanzar la bala a 14,35 metros, resultado que le aseguró el oro con amplia ventaja sobre las ucranianas Natalia Ursulenko (plata con 13,40 m) y Yulia Kysylova (bronce con 13,33 m).

También es la primera medalla de oro obtenida por un atleta de Bogotá en uno de los tres grandes eventos multideportivos del mundo: Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos y Juegos Sordolímpicos.

Daniela nació en Cúcuta el 21 de julio de 1993. A pesar de su discapacidad auditiva, completó sus estudios y se graduó del bachillerato. Luego se trasladó a Bogotá para vivir con una tía hermana de su madre y continuar su formación académica, mientras practicaba rugby, deporte en el que destacaba gracias a su contextura física.

En mayo de 2018 fue descubierta por el profesor Rafael Baracaldo hoy integrante del equipo de preparación y recuperación física del IDRD, quien era su vecino. Al notar su discapacidad auditiva, la motivó a probar en el paratletismo. Daniela aceptó y fue presentada en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) a Henry Knudson, entonces coordinador del sector paralímpico. Allí, en la pista de atletismo de la Unidad Deportiva El Salitre, el entrenador Jaime Altamiranda le realizó pruebas de lanzamiento que sorprendieron por sus marcas. Desde ese momento, quedó claro que estaban frente a un talento excepcional del deporte paralímpico.

Daniela terminó sus estudios de Cultura Física en la Universidad Santo Tomás y, el 31 de julio de 2018, ingresó oficialmente al grupo de deportistas apoyados por el IDRD. Fue instructora de la entidad, pero tras su participación en los Juegos Sordolímpicos de Caxias do Sul, Brasil, en 2022 donde obtuvo la medalla de bronce en impulsión de la bala decidió dedicarse por completo al deporte, convencida de que podía llegar a ser la mejor del mundo en su disciplina.

Hace algunos meses sufrió una lesión en el tobillo que puso en duda su participación en los Juegos Sordolímpicos de 2025. Sin embargo, gracias al trabajo articulado del equipo médico del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y del Ministerio del Deporte, logró recuperarse a tiempo para alcanzar este resultado extraordinario que hoy llena de orgullo al país.

Ahora Daniela va a descansar y acabar de recuperar su tobillo, para seguir trabajando en sus pruebas y retos, que son mejorar su marca y seguir siendo la mejor del mundo en su deporte.