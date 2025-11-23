Conozca las actividades en la Ciclovía de Bogotá de este domingo 23 de noviembre

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de los planes y las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo 23 de noviembre de 2025. Este es un espacio recreativo, considerado el gran parque lineal de la ciudad, para que vivas una jornada llena de deporte y diversión. ¡Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva!

Recuerda que el gran parque lineal de la Ciclovía de Bogotá funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad.

Recuerda que en toda la Ciclovía de Bogotá de domingos y festivos podrás encontrar

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

Integración social con otros ciudadanos de todas las edades y condiciones socio-económicas.

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 127.69 kilómetros, para el disfrute de toda la ciudadanía.

Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá, este domingo 23 de noviembre

Campañas de Comportamiento vial

Recordaremos las normas de la Ciclovía para que la disfrutes de forma segura con nosotros.

El domingo 23 de noviembre en:

Carrera 50 con Avenida Primero de Mayo

¡Ven y disfruta de un espacio seguro en la Ciclovía!

Puntos de «Bogotá en Forma» en la Ciclovía

Este domingo 23 de noviembre, en el punto de Recreovía se tendrán diferentes clases para todos los asistentes.

Carrera 7 con Calle 36 (Parque Nacional)

Calle 54 sur con Carrera 95 A

Puntos de «Bogotá en Bici» en la Ciclovía

Aprende a montar bicicleta. El domingo 23 de noviembre, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 7 con Calle 36 (Parque Nacional)

Avenida Boyacá con Calle 134

Calle 54 sur con Carrera 95 A

Secretaria Distrital de Salud – Cuídate, Sé Feliz

Este domingo 23 de noviembre, se tendrán puntos ‘Cuídate, sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Avenida Boyacá con Calle 80

Calle 40 H sur # 72 R 10

Carrera 7 con Calle 36

Avenida Boyacá con Carrera 24

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud, además de recibir orientaciones para mejorar tus hábitos de cuidado.