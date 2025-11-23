Conozca los cierres viales y desvíos por la carrera atlética Corre mi Tierra este 23 de noviembre

Foto: ‘CorreMiTierra’

Con el fin de llevar a cabo la Carrera Atlética Corre mi Tierra este domingo 23 de noviembre de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó los siguientes cierres viales:

TRAMO VIAL TIPO DE CIERRE HORA CIERRE HORA HABILITACIÓN Calzada Occidental de la Carrera 60 entre la Av. Calle 63 y la Av. Calle 53 Cierre Total 06:00 a.m. del domingo 23 de noviembre 12:10 p.m. del domingo 23 de noviembre Av. Carrera 60 (ambas calzadas) entre la Av. Calle 26 y la Av. Calle 53 Cierre Total 06:00 a.m. del domingo 23 de noviembre 12:10 p.m. del domingo 23 de noviembre Av. Calle 53 (ambas calzadas) entre la Av. Carrera 60 y la Carrera 66A Cierre Total 06:00 a.m. del domingo 23 de noviembre 12:20 p.m. del domingo 23 de noviembre Av. Calle 53 (calzada norte) entre Av. Carrera 60 y Carrera 27 Cierre Total 08:20 a.m. del domingo 23 de noviembre 12:20 p.m. del domingo 23 de noviembre Calle 44 (ambas calzadas) entre la Av. Carrera 60 y la Carrera 52 Cierre Total 06:00 a.m. del domingo 23 de noviembre 12:10 p.m. del domingo 23 de noviembre Carrera 28 entre Av. Calle 53 y Calle 53B Bis Cierre Total 08:20 a.m. del domingo 23 de noviembre 11:30 a.m. del domingo 23 de noviembre Transversal 28 calzada occidental) entre Calle 53B Bis y Diagonal 61C Cierre Total 08:20 a.m. del domingo 23 de noviembre 11:20 a.m. del domingo 23 de noviembre Diagonal 61C entre Transversal 28 y Av. Carrera 30 (Av. NQS) Cierre Total 08:20 a.m. del domingo 23 de noviembre 11:20 a.m. del domingo 23 de noviembre Av. Carrera 30 (Av. NQS) (calzada occidental lenta) entre Diagonal 61C y Av. Calle 68 Cierre Total 08:20 a.m. del domingo 23 de noviembre 11:10 a.m. del domingo 23 de noviembre Av. Carrera 30 (Av. NQS) entre Av. Calle 68 y Calle 86A Dos Carriles occidentales 08:20 a.m. del domingo 23 de noviembre 11:00 a.m. del domingo 23 de noviembre

Mapa 1. Recorrido de la “Carrera Atlética Corre mi Tierra”.

Recorrido de la carrera 21K

La carrera se desarrollará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el punto de partida será la plaza y se llevará a cabo un recorrido interno, tomarán la avenida calle 53 (calzada Norte) al occidente, retorno a la altura de la carrera 66, avenida calle 53 (calzada sur) al oriente, avenida carrera 60 (calzada occidental) al sur, retorno a la altura de la calle 42, avenida carrera 60 (calzada oriental) al norte, calle 44 (calzada sur) al oriente, retorno a la altura de la carrera 52, calle 44 (calzada norte) al occidente, avenida carrera 60 (calzada oriental) al norte, avenida calle 53 (calzada Norte) al oriente, carrera 28 al norte, calle 53B, transversal 28 (calzada occidental) al norte, diagonal 61C al occidente, avenida carrera 30 (avenida NQS) (calzada lenta occidental) al norte, cambio a calzada central a la altura de la calle 69, avenida carrera 30 (dos carriles occidentales) al norte, retorno a la altura de la calle 86A, avenida carrera 30 (dos carriles occidentales) al sur, cambio a la calzada occidental lenta a la altura de la calle 69, avenida carrera 30 (avenida NQS) (calzada lenta occidental) al sur, diagonal 61C al oriente, transversal 28 (calzada Occidental) al Sur, calle 53B, carrera 28 al Sur, Av. Calle 53 (calzada Norte) al Occidente, Av. Carrera 60 (calzada Occidental) al Norte e ingresarán por la entrada Bolívar 4, recorrido interno en el parque, donde terminará la carrera.

Con el fin de mitigar el impacto vial por los cierres, la apertura de las vías afectadas por la carrera se deberán realizar de forma gradual según el avance de los participantes.

El organizador deberá garantizar en todo momento el ingreso y salida de los residentes de los sectores afectados y el tránsito de los vehículos de emergencia.

Desvíos autorizados en el sector del Parque Simón Bolívar

– Los usuarios que transitan por la avenida Carrera 60 en sentido norte – sur deberán tomar la Calle 63 al occidente y Carrera 70 (avenida Rojas) al sur (Mapa 2 – color verde).

-Los usuarios que transitan por la avenida Calle 53 en sentido oriente – occidente deberán tomar la carrera 27 al norte, calle 53 B al oriente, avenida carrera 24 al sur, avenida calle 45 al occidente, NQS al sur y avenida calle 26 al occidente (Mapa 2 – color morado).

-Los usuarios que transitan en sentido sur – norte por la avenida Carrera 68 y toman la avenida Calle 53 al oriente deberán continuar por la avenida carrera 68 al norte y tomar avenida calle 63 al oriente (Mapa 2 – color marrón).

-Los usuarios que transitan por la avenida carrera 50 en sentido sur – norte, deberán tomar la Av. Calle 26 al Oriente y NQS al norte (Mapa 2 – color rojo).

-Los usuarios que transitan por la Calle 26 en sentido oriente – occidente y toman la avenida carrera 50 al norte o la avenida carrera 60 al norte, deberán continuar por la Calle 26 al occidente y tomar avenida carrera 68 o avenida Boyacá (Mapa 2 – color negro).

Mapa 2. Desvíos en el sector del Parque Simón Bolívar.

Desvíos autorizados en el sector de la Av. NQS entre Av. calle 63 y calle 92

-Los usuarios que transitan por la avenida calle 80 en sentido oriente – occidente y toman la avenida NQS al sur deberán continuar por la avenida calle 80 al occidente y tomar la avenida carrera 68 o la avenida Boyacá al sur (Mapa 3 – color verde).

-Los usuarios que transitan por la avenida calle 72 y toman la avenida NQS al sur deberán tomar la avenida carrera 68 o la avenida Boyacá al sur (Mapa 3 – color morado).

-Los usuarios que transitan por la avenida calle 68 y toman la avenida NQS al sur deberán tomar la avenida carrera 60 al sur (Mapa 3 – color marrón).

– Los usuarios que transitan por la avenida calle 63 en sentido occidente. oriente y toman la avenida carrera 60 o la avenida carrera 50 al sur, deberán continuar la avenida calle 63 al oriente y tomar avenida NQS al sur (Mapa 3 – color rojo).

-Los usuarios que transitan por la avenida carrera 24 en sentido norte – sur y toman la avenida calle 53 al occidente, deberán tomar la transversal 25 al sur – diagonal 53C al oriente – carrera 24 al sur y avenida calle 45 al occidente (Mapa 3 – color negro).

Mapa 3. Desvíos en el sector de la Av. NQS entre Av. calle 63 y calle 92.

Vías alternas

avenida NQS (sentido Sur – Norte)

avenida Circunvalar (sentidos Norte – Sur y Sur – Norte)

avenida carrera 68 (sentido Norte – Sur)

avenida Boyacá (sentidos Norte – Sur y Sur – Norte)

avenida Rojas (sentidos Norte – Sur y Sur – Norte)

avenida calle 80 (sentidos oriente – occidente y occidente – oriente)

avenida calle 72 (sentidos oriente – occidente y occidente – oriente)

avenida calle 68 (sentidos oriente – occidente y occidente – oriente)

avenida calle 63 (sentidos oriente – occidente y occidente – oriente)

avenida calle 100 (sentidos oriente – occidente y occidente – oriente)

Recomendaciones

-A los usuarios que transitan en sentido norte – sur por la avenida NQS entre la calle 92 y la Calle 63, se recomienda programar sus recorridos con anticipación, teniendo en cuenta que no habrá conexión con la avenida calle 80, avenida calle 72 o avenida calle 68.

-Se recomienda a los asistentes llegar al sitio de realización de la carrera, preferiblemente en SITP o Transmilenio; se sugiere evitar el uso del vehículo particular.

-Se recomienda programar los desplazamientos con anticipación en los sectores donde se realizaron los cierres viales para el desarrollo de la carrera.

-Se recomienda seguir las indicaciones por parte de la autoridad de Tránsito, el personal de la organización y de la SDM en las vías afectadas, con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad.

-Se recomienda atender la señalización que la organización del evento dispuso para informar los cierres y desvíos viales.

-Se recomienda hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como el transporte masivo y transporte público.