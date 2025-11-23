Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 25 al sábado 29 de noviembre en Bogotá
–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua entre este martes 25 y el viernes 29 de noviembre en Bogotá por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado:
Martes 25 de noviembre de 2025
Chapinero
Las Acacias
De la Calle 68 a la Calle 70B, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 1
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito
Venecia, Fátima
De la Avenida Calle 45A Sur a la Calle 52G Sur, entre la Avenida Carrera 33 a la Avenida Carrera 53
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Bosa
Bosa Centro
De la Calle 58 Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 80 a la Carrera 82A
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Bosa
Antonia Santos, El Retazo, Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa
De la Calle 63 a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 81 a la Carrera 82
De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Bis Sur, entre la Carrera 80N a la Carrera 82ª
De la Carrera 82A a la Carrera 86, entre la Calle 67B Sur a la Calle 71A Sur
De la Carrera 79 a la Carrera 86, entre la Calle 70 Bis Sur a la Calle 71F Sur
De la Transversal 79D a la Carrera 87, entre la Calle 71F Sur a la Avenida Calle 75 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Fontibón
Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja
De la Carrera 86 a la Carrera 95, entre la Calle 22 a la Calle 24
10:00 a.m.
24 horas
Cambio de Hidrante y Válvula
Municipio de Soacha – Cundinamarca
Ubaté, San Juan de Ubaté, Rincón de Ubaté, San Marcos, La España, Parques del Sol, Cien Familias, Bosques de Cipi, Cohabitar, La Pradera, El Paraíso, La Florida y Altos de La Florida
De la Calle 1 a la Calle 14, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 3B
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Miércoles 26 de noviembre de 2025
Suba
Tuna Baja, Villa Hermosa, Las Mercedes I, El Pino
De la Carrera 99 a la Carrera 111, entre la Calle 151 a la Calle 168
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Chapinero
Las Acacias
De la Calle 70 a la Calle 72 Bis, por la Carrera 1 (Avenida Circunvalar)
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Tunjuelito
Venecia, Venecia Occidental, Fátima, Muzú, San Vicente Ferrer
De la Avenida Boyacá a la Avenida Carrera 53, entre la Avenida Calle 45A Sur a la Avenida Carrera 33
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Ciudad Bolívar
Santo Domingo, Santa Viviana
De la Calle 67 Sur a la Calle 76S, entre la Carrera 77C a la Carrera 74B
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Ciudad Bolívar
Los Tres Reyes, El Mirador de la Estancia, Perdomo Alto, Espino I, Espino, Santo Domingo, San Antonio Mirador, Ismael Perdomo, Santa Viviana, Sierra Morena
De la Calle 62G S a la Diagonal 75C S, entre la Carrera 77C a la Carrera 73J con Transversal 50
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Campo Hermoso, Patio Bonito, Patio Bonito II, Saucedal y Tairona
De la Avenida Calle 6 a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Rafael Uribe Uribe
Tunal
De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Tunjuelito
Fátima
De la Calle 50B Sur a la Calle 51A Sur, entre la Carrera 36 Sur a la Transversal 44 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Ciudad Bolívar
Volador:
Los Andes Sector 5 Nutibara, Naciones Unidas, San Joaquín Vaticano El Vergel, San Joaquín Vaticano Galpón, La Estrella Sector Lagos, Estrella Del Sur, Central De Mezclas, El Mochuelo Oriental, Juan Pablo, Arabia, Villa Rosa, El Minuto de María, El Tesorito, Mirador de San Marcos, Florida Sur Alto, San Joaquín Costa Azul, Quiba, Villas de San Joaquín, Buenos Aires II, Monterrey, Republica de Venezuela, Buenos Aires III Sector, Torrelli, Villas del Progreso, El Mochuelo II, El Tesoro II, Naciones Unidas Chaparro, Alfa, Bella Flor Sur, marandu, San Rafael Sur, La Esmeralda Sur, El Mirador, Acapulco I, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, Casa de Teja, Vista Hermosa Sector Capri, Las Manitas II Sector, Álvaro Bernal Segura, Mirador Nutibara, Bellavista Lucero Alto, Nueva Colombia Villa Gloria Las Manitas, Las Manitas, El Castillo, Villas El Diamante, el Triunfo Sur, Villa Gloria, El Tesoro, Arabia, Los Duques, Sauces Hortalizas Recuerdo, Estrella de María, El Limonar, La Cumbre, 8 de Diciembre, Bogotá Sur, La Esperanza, San Joaquín El Vaticano, Quiba Urbano, Buenos Aires, El Minuto de María, Juan Pablo II, Cedritos del Sur III, Cedritos del Sur II, Los Urapanes, Vista Hermosa, Las Delicias del Sur, Divino Nino, Canadá Honda, Divino Nino, La Cabana, Quiba Urbano I Tesoro Tesorito, Estrella Turquía 2 Sector, San Joaquín El Vaticano Sector El Carrizal.
Quiba:
Los Andes Sector 5 Nutibara, Arabia, Cordillera del Sur, Cordillera, Sur, El Tesorito, Florida Sur Alto, Villas del Progreso, El Mochuelo II, Naciones Unidas Santa Rosa, Naciones Unidas Chaparro, Tabor Alta loma, Edén Sector El Paraíso, Los Alpes, Los Alpes Sur, Bella Flor Sur, El Mirador, El Paraíso, La Esmeralda Sur, El Mirador, El Edén y Libimani, El Recuerdo Sur, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, La Torre, Bella Flor, Brisas del Volador, Mirador, Nutibara, Villas El Diamante, El Tesoro, Quiba Bajo, Cerro Colorado, La Cumbre, 8 de Diciembre, Quiba Bajo, Republica de Canadá, Arborizadora Alta, Vista Hermosa, Canadá Honda, Nueva Esperanza, Bella Flor Sur Rural, El Paraíso, El Mochuelo II, Quiba Bajo, Arabia II Sector, El Edén y Libimani, Quiba Bajo, El Edén y Libimani, Quiba Bajo, El Verbenal, Quiba Bajo, Quiba Bajo, El Paraíso, El Paraíso, Quiba Bajo.
Alpes II:
Cordillera del Sur, Bella Flor Sur.
Afectación 1:
De la Diagonal 69A Sur a la Calle 83 Sur, entre la Carrera 18D a la Carrera 18H
Afectación 2:
De la Calle 70T Sur a la Calle 82D Sur, entre la Carrera 18J a la Transversal 27U
Afectación 3:
De la Calle 70T Sur a la Calle 82D Sur, entre la Carrera 18J a la Transversal 27U
10:00 a.m.
8 horas
Mantenimiento correctivo
Municipio de Soacha – Cundinamarca
Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada
Antigua:
De la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 19, entre la Calle 21 a la Calle 33A
Nueva:
De la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 19A, entre la Calle 21 a la Diagonal 33
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Jueves 27 de noviembre de 2025
Tunjuelito
Tunal Oriental, San Vicente Ferrer, El Carmen, Samore, Claret
De la Avenida Carrera 24 a la Avenida Carrera 33, entre la Avenida Calle 56A Sur a la Avenida Calle 44 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Calandaima, Calandaima, Tocarema y Ipanema, Canal Américas, El Caracol, El Paraíso Kennedy, Galán, Galán Rural, Ipanema, Las Palmitas, Palmitas, Patio Bonito III, Primavera Kennedy, Riveras de Occidente, Riviera, Santa Marta, Tabatinga, Tierra Buena, Tocarema, Unir I
De la Carrera 89 a la Carrera 103, entre la Calle 6 a la Calle 38 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Kennedy
Bavaria
De la Calle 9 a la Calle 12, entre la Carrera 73 a la Carrera 78
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Los Mártires
La pepita, Voto Nacional
De la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 14 a la Carrera 22
8:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Provivienda Oriental
De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Hipotecho Occidental
De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 71D a la Carrera 72
8:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Municipio de Soacha – Cundinamarca
El Barreno, Bosque de Tibanica, Tierra grande, Morella, Portal de San Ignacio, Terra Grande III Etapa 2, Terra Grande II Etapa 1, Alameda Tibanica, Arboleda, Terra Grande IV Etapa 2, Parque Residencial Loretto, C.R. El Portal de San Ignacio 4 Etapa (Subetapas I y II), Terra luna, Easy, Magnolios, Alelies, Azaleas, Inst. Vendible Yerbabuena, Banco de Tierras, Parque, Ciruelos Cra 4E # 36-61, Centro de Victimas, Zona Verde 3, Hacienda Terreros, Área de Equipamientos, Centro Comercial Ventura Terreros, Cerezos Cra 4E # 36-61, Cámbulos, Torres del Parque, Santa Rita, Tierra Alta, Terra Grande IV Etapa 3, Terra Grande IV Etapa 1, Terra Grande IV Etapa 4, Terra Grande III Etapa 3, Terra Grande III Etapa 1, Terra Grande II Etapa 3, Terra Grande II Etapa 2, Terra Grande II Etapa 4, Parque Tibanica
De la Carrera 4 a la Carrera 25C Este, entre la Calle 33 a la Calle 44
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Sábado 29 de noviembre de 2025
Barrios Unidos
La Paz
De la Calle 68 a la Calle 63, entre la Carrera 24 a la Carrera 30
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.