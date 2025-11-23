    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 25 al sábado 29 de noviembre en Bogotá

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua entre este martes 25 y el viernes 29 de noviembre en Bogotá por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado:


    Martes 25 de noviembre de 2025

    Chapinero

    Las Acacias
    De la Calle 68 a la Calle 70B, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 1
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito

    Venecia, Fátima
    De la Avenida Calle 45A Sur a la Calle 52G Sur, entre la Avenida Carrera 33 a la Avenida Carrera 53
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Bosa

    Bosa Centro
    De la Calle 58 Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 80 a la Carrera 82A
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Bosa

    Antonia Santos, El Retazo, Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa
    De la Calle 63 a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 81 a la Carrera 82
    De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Bis Sur, entre la Carrera 80N a la Carrera 82ª
    De la Carrera 82A a la Carrera 86, entre la Calle 67B Sur a la Calle 71A Sur
    De la Carrera 79 a la Carrera 86, entre la Calle 70 Bis Sur a la Calle 71F Sur
    De la Transversal 79D a la Carrera 87, entre la Calle 71F Sur a la Avenida Calle 75 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Fontibón

    Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja
    De la Carrera 86 a la Carrera 95, entre la Calle 22 a la Calle 24
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de Hidrante y Válvula

    Municipio de Soacha – Cundinamarca

    Ubaté, San Juan de Ubaté, Rincón de Ubaté, San Marcos, La España, Parques del Sol, Cien Familias, Bosques de Cipi, Cohabitar, La Pradera, El Paraíso, La Florida y Altos de La Florida
    De la Calle 1 a la Calle 14, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 3B
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo


    Miércoles 26 de noviembre de 2025

    Suba

    Tuna Baja, Villa Hermosa, Las Mercedes I, El Pino
    De la Carrera 99 a la Carrera 111, entre la Calle 151 a la Calle 168
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Chapinero

    Las Acacias
    De la Calle 70 a la Calle 72 Bis, por la Carrera 1 (Avenida Circunvalar)
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Tunjuelito

    Venecia, Venecia Occidental, Fátima, Muzú, San Vicente Ferrer
    De la Avenida Boyacá a la Avenida Carrera 53, entre la Avenida Calle 45A Sur a la Avenida Carrera 33
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Ciudad Bolívar

    Santo Domingo, Santa Viviana
    De la Calle 67 Sur a la Calle 76S, entre la Carrera 77C a la Carrera 74B
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Ciudad Bolívar

    Los Tres Reyes, El Mirador de la Estancia, Perdomo Alto, Espino I, Espino, Santo Domingo, San Antonio Mirador, Ismael Perdomo, Santa Viviana, Sierra Morena
    De la Calle 62G S a la Diagonal 75C S, entre la Carrera 77C a la Carrera 73J con Transversal 50
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Campo Hermoso, Patio Bonito, Patio Bonito II, Saucedal y Tairona
    De la Avenida Calle 6 a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Rafael Uribe Uribe

    Tunal
    De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Tunjuelito

    Fátima
    De la Calle 50B Sur a la Calle 51A Sur, entre la Carrera 36 Sur a la Transversal 44 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Ciudad Bolívar

    Volador:
    Los Andes Sector 5 Nutibara, Naciones Unidas, San Joaquín Vaticano El Vergel, San Joaquín Vaticano Galpón, La Estrella Sector Lagos, Estrella Del Sur, Central De Mezclas, El Mochuelo Oriental, Juan Pablo, Arabia, Villa Rosa, El Minuto de María, El Tesorito, Mirador de San Marcos, Florida Sur Alto, San Joaquín Costa Azul, Quiba, Villas de San Joaquín, Buenos Aires II, Monterrey, Republica de Venezuela, Buenos Aires III Sector, Torrelli, Villas del Progreso, El Mochuelo II, El Tesoro II, Naciones Unidas Chaparro, Alfa, Bella Flor Sur, marandu, San Rafael Sur, La Esmeralda Sur, El Mirador, Acapulco I, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, Casa de Teja, Vista Hermosa Sector Capri, Las Manitas II Sector, Álvaro Bernal Segura, Mirador Nutibara, Bellavista Lucero Alto, Nueva Colombia Villa Gloria Las Manitas, Las Manitas, El Castillo, Villas El Diamante, el Triunfo Sur, Villa Gloria, El Tesoro, Arabia, Los Duques, Sauces Hortalizas Recuerdo, Estrella de María, El Limonar, La Cumbre, 8 de Diciembre, Bogotá Sur, La Esperanza, San Joaquín El Vaticano, Quiba Urbano, Buenos Aires, El Minuto de María, Juan Pablo II, Cedritos del Sur III, Cedritos del Sur II, Los Urapanes, Vista Hermosa, Las Delicias del Sur, Divino Nino, Canadá Honda, Divino Nino, La Cabana, Quiba Urbano I Tesoro Tesorito, Estrella Turquía 2 Sector, San Joaquín El Vaticano Sector El Carrizal.

    Quiba:
    Los Andes Sector 5 Nutibara, Arabia, Cordillera del Sur, Cordillera, Sur, El Tesorito, Florida Sur Alto, Villas del Progreso, El Mochuelo II, Naciones Unidas Santa Rosa, Naciones Unidas Chaparro, Tabor Alta loma, Edén Sector El Paraíso, Los Alpes, Los Alpes Sur, Bella Flor Sur, El Mirador, El Paraíso, La Esmeralda Sur, El Mirador, El Edén y Libimani, El Recuerdo Sur, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, La Torre, Bella Flor, Brisas del Volador, Mirador, Nutibara, Villas El Diamante, El Tesoro, Quiba Bajo, Cerro Colorado, La Cumbre, 8 de Diciembre, Quiba Bajo, Republica de Canadá, Arborizadora Alta, Vista Hermosa, Canadá Honda, Nueva Esperanza, Bella Flor Sur Rural, El Paraíso, El Mochuelo II, Quiba Bajo, Arabia II Sector, El Edén y Libimani, Quiba Bajo, El Edén y Libimani, Quiba Bajo, El Verbenal, Quiba Bajo, Quiba Bajo, El Paraíso, El Paraíso, Quiba Bajo.

    Alpes II:
    Cordillera del Sur, Bella Flor Sur.

    Afectación 1:
    De la Diagonal 69A Sur a la Calle 83 Sur, entre la Carrera 18D a la Carrera 18H

    Afectación 2:
    De la Calle 70T Sur a la Calle 82D Sur, entre la Carrera 18J a la Transversal 27U

    Afectación 3:
    De la Calle 70T Sur a la Calle 82D Sur, entre la Carrera 18J a la Transversal 27U
    10:00 a.m.
    8 horas
    Mantenimiento correctivo

    Municipio de Soacha – Cundinamarca

    Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada

    Antigua:
    De la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 19, entre la Calle 21 a la Calle 33A
    Nueva:
    De la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 19A, entre la Calle 21 a la Diagonal 33
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo


    Jueves 27 de noviembre de 2025

    Tunjuelito

    Tunal Oriental, San Vicente Ferrer, El Carmen, Samore, Claret
    De la Avenida Carrera 24 a la Avenida Carrera 33, entre la Avenida Calle 56A Sur a la Avenida Calle 44 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Calandaima, Calandaima, Tocarema y Ipanema, Canal Américas, El Caracol, El Paraíso Kennedy, Galán, Galán Rural, Ipanema, Las Palmitas, Palmitas, Patio Bonito III, Primavera Kennedy, Riveras de Occidente, Riviera, Santa Marta, Tabatinga, Tierra Buena, Tocarema, Unir I
    De la Carrera 89 a la Carrera 103, entre la Calle 6 a la Calle 38 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Kennedy

    Bavaria
    De la Calle 9 a la Calle 12, entre la Carrera 73 a la Carrera 78
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Los Mártires

    La pepita, Voto Nacional
    De la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 14 a la Carrera 22
    8:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Kennedy

    Provivienda Oriental
    De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Kennedy

    Hipotecho Occidental
    De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 71D a la Carrera 72
    8:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Municipio de Soacha – Cundinamarca

    El Barreno, Bosque de Tibanica, Tierra grande, Morella, Portal de San Ignacio, Terra Grande III Etapa 2, Terra Grande II Etapa 1, Alameda Tibanica, Arboleda, Terra Grande IV Etapa 2, Parque Residencial Loretto, C.R. El Portal de San Ignacio 4 Etapa (Subetapas I y II), Terra luna, Easy, Magnolios, Alelies, Azaleas, Inst. Vendible Yerbabuena, Banco de Tierras, Parque, Ciruelos Cra 4E # 36-61, Centro de Victimas, Zona Verde 3, Hacienda Terreros, Área de Equipamientos, Centro Comercial Ventura Terreros, Cerezos Cra 4E # 36-61, Cámbulos, Torres del Parque, Santa Rita, Tierra Alta, Terra Grande IV Etapa 3, Terra Grande IV Etapa 1, Terra Grande IV Etapa 4, Terra Grande III Etapa 3, Terra Grande III Etapa 1, Terra Grande II Etapa 3, Terra Grande II Etapa 2, Terra Grande II Etapa 4, Parque Tibanica

    De la Carrera 4 a la Carrera 25C Este, entre la Calle 33 a la Calle 44
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo


    Sábado 29 de noviembre de 2025

    Barrios Unidos

    La Paz
    De la Calle 68 a la Calle 63, entre la Carrera 24 a la Carrera 30
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

    Ariel Cabrera
