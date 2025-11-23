Cortes de luz este lunes 24 de noviembre de 2025 en Bogotá
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este lunes 24 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República .
Localidad de Antonio Nariño
Barrio Sevilla. De la carrera 12 a la carrera 14, entre la calle 11 Sur a la calle 14 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Bosa
Barrio El Corzo. De la carrera 92 a la carrera 94, entre la calle 53 Sur a la calle 55 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio Compartir. De la calle 64 Sur a la calle 66 Sur, entre la carrera 18 a la carrera 20 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 10:45 a. m.
Localidad de Engativá
Barrio Bonanza. De la carrera 70 a la carrera 72, entre la calle 77 a la calle 80 – Desde las 1:30 p. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Kennedy
Barrio Osorio III.De la calle 1 a la calle 3, entre la carrera 88 a la carrera 91 – Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio Osorio III. De la calle 1 Sur a la calle 3 Sur, entre la carrera 88 a la carrera 91 – Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Los Mártires
Barrio Samper Mendoza. De la carrera 23 a la carrera 25, entre la calle 21 a la calle 23 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Puente Aranda
Barrio Cundinamarca. De la calle 18 a la calle 20, entre la carrera 34 a la carrera 36 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.
Barrio La Pradera. De la carrera 66 a la carrera 69, entre la calle 3 a la calle 9 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.
Localidad de San Cristóbal
Barrio Altamira. De la carrera 11 Este a la carrera 14 Este, entre la calle 45 Sur a la calle 47 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Usaquén
Barrio El Redil. De la calle 173 a la calle 175, entre la carrera 7 a la carrera 9 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Barrio La Granja Norte. De la calle 172 a la calle 174, entre la carrera 6 a la carrera 8 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Barrio Tibabita Rural. De la carrera 3 a la carrera 5, entre la calle 199 a la calle 201 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Tibabita. De la calle 185 a la calle 187, entre la carrera 6 a la carrera 8 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.