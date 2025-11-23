Cortes de luz este lunes 24 de noviembre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este lunes 24 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República .

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Sevilla. De la carrera 12 a la carrera 14, entre la calle 11 Sur a la calle 14 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio El Corzo. De la carrera 92 a la carrera 94, entre la calle 53 Sur a la calle 55 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Compartir. De la calle 64 Sur a la calle 66 Sur, entre la carrera 18 a la carrera 20 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 10:45 a. m.

Localidad de Engativá

Barrio Bonanza. De la carrera 70 a la carrera 72, entre la calle 77 a la calle 80 – Desde las 1:30 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Osorio III.De la calle 1 a la calle 3, entre la carrera 88 a la carrera 91 – Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Osorio III. De la calle 1 Sur a la calle 3 Sur, entre la carrera 88 a la carrera 91 – Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio Samper Mendoza. De la carrera 23 a la carrera 25, entre la calle 21 a la calle 23 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Cundinamarca. De la calle 18 a la calle 20, entre la carrera 34 a la carrera 36 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Barrio La Pradera. De la carrera 66 a la carrera 69, entre la calle 3 a la calle 9 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Altamira. De la carrera 11 Este a la carrera 14 Este, entre la calle 45 Sur a la calle 47 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio El Redil. De la calle 173 a la calle 175, entre la carrera 7 a la carrera 9 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio La Granja Norte. De la calle 172 a la calle 174, entre la carrera 6 a la carrera 8 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio Tibabita Rural. De la carrera 3 a la carrera 5, entre la calle 199 a la calle 201 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Tibabita. De la calle 185 a la calle 187, entre la carrera 6 a la carrera 8 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.