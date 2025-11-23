-Dólar TRM $ 3,808.77 (vigente 24 de noviembre)

-Euro $ 4,330.80

-Bitcoin US$ 84.427,40

Tasa de Interés

-DTF: 8,68%

-UVR: $ 396,46

-Tasa de Usura 24,99%

-Café (UsCent – Libra) US$ 4,02

-Petróleo Brent US$ 57,98