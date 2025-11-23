Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el domingo noviembre 23, 2025 -Dólar TRM $ 3,808.77 (vigente 24 de noviembre) -Euro $ 4,330.80 -Bitcoin US$ 84.427,40 Tasa de Interés -DTF: 8,68% -UVR: $ 396,46 -Tasa de Usura 24,99% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,02 -Petróleo Brent US$ 57,98 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorBogotá recibirá a más de 40 especies de aves en esta temporada migratoria Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este lunes 24 de noviembre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 1 y 2 También podría gustarte Nacional Aprenda a identificar el licor adulterado Giovanni Alarcón M. jueves diciembre 13, 2018 Nacional Acceder a una vejez digna será una realidad para los internos de la cárcel de Montería Giovanni Alarcón M. jueves julio 19, 2018 Nacional Cerrada la vía La Cordialidad por protesta en Arroyo de Piedra, Atlántico, Iván Briceño martes agosto 26, 2014 Nacional Capturada esposa de David Murcia en Uruguay Servio Tulio Díaz martes enero 13, 2009