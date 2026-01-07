Enjuician a sujetos que rociaron aceite y prendieron fuego a dos mujeres trans en estación de Policía de Medellín

–La Fiscalía General de la Nación judicializó a Luis Felipe Bedoya Hurtado y Saúl Enrique Villanueva Wanderliner, por su presunta responsabilidad en el ataque con aceite caliente a dos mujeres trans al interior de la estación de Policía del corregimiento Altavista de Medellín (Antioquia).

Los hechos ocurrieron la mañana del 2 de enero del año en curso cuando las mujeres estaban durmiendo en la celda. Según la información recopilada por la policía judicial, una de ellas se despertó al sentir que sus pies se quemaban y observó fuego en la colchoneta.

Las víctimas solicitaron que las dejaran salir, sin embargo los procesados las habrían amenazado de muerte por ser integrantes de la comunidad LGBTIQ+, les lanzaron aceite caliente y les prendieron fuego causándoles heridas en varias partes del cuerpo. Una de las afectadas recibió incapacidad medico legal de 20 días.

Un fiscal de la Seccional Medellín les imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no fue aceptado por los procesados.

Por disposición de un juez de control de garantías les fue impuesta una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario, en el entendido que se encontraban privados de la libertad por otros procesos que se siguen en su contra.