Bogotá avanza en la Actuación Estratégica Teleport Santa Fe

Foto: RenoBo

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), en su rol de operador urbano de la ciudad, firmó un contrato de colaboración empresarial con Vinci Coating S.A.S., Gensler Colombia S.A.S. y Andrés Jiménez Holguín para la formulación de la Actuación Estratégica (AE) Teleport Santa Fe, una de las 25 zonas definidas y priorizadas en el POT para fortalecer el proceso de revitalización urbana de la capital.

La firma de este contrato significa un gran avance en la consolidación de este instrumento, con el que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán busca consolidar una zona que integre vivienda, servicios y espacio público de calidad en la localidad de Usaquén.

¿Qué son las Actuaciones Estratégicas?

Las Actuaciones Estratégicas (AE) son áreas prioritarias de la ciudad, definidas por el Plan de Ordenamiento Territorial, que requieren una planeación especial por su relevancia económica, social, ambiental o cultural. A través de estas zonas, la ciudad concreta su modelo de ocupación territorial, impulsando el reverdecimiento urbano, la movilidad sostenible, la generación de empleo y la protección del patrimonio.

Como operador urbano, RenoBo lidera la formulación y ejecución de las AE, garantizando la articulación entre los sectores público y privado, la transparencia en la gestión, la equidad en la distribución de cargas y beneficios, y la participación activa de la ciudadanía.

La AE Teleport Santa Fe: un nuevo modelo de ciudad en Usaquén

Ubicada en la localidad de Usaquén, la Actuación Estratégica Teleport Santa Fe comprende 22,5 hectáreas y 30 manzanas. De acuerdo con el censo más reciente, cuenta con una población estimada de 1.810 habitantes. Su desarrollo busca consolidar un modelo de revitalización urbana ordenada y sostenible, que priorice espacio público, vivienda, equipamientos, comercio y movilidad multimodal.

“Las Actuaciones Estratégicas son el instrumento más potente que tiene Bogotá para planear su crecimiento con equidad; la Actuación Estratégica Teleport es además una oportunidad para mostrar que la colaboración entre lo público y lo privado puede generar grandes transformaciones urbanas y aportar beneficios tangibles para la comunidad”, resaltó Carlos Felipe Reyes, Gerente de RenoBo.

Una alianza para construir la Bogotá del futuro

El contrato para la formulación conjunta de la Actuación Estratégica Teleport Santa Fe comenzó con la manifestación de interés presentada por la unión temporal conformada por Vinci Coating S.A.S., Gensler Colombia S.A.S. y Andrés Jiménez Holguín.

En el marco de lo establecido en el artículo 483 del Decreto 555 de 2021 y los decretos distritales 061 y 062 de 2025, que facultan a los operadores urbanos para articular la gestión pública y privada y coordinar las acciones necesarias en la formulación y ejecución de las Actuaciones Estratégicas, se formalizó la vinculación del sector privado mediante un contrato de colaboración empresarial. Esta colaboración permitirá fortalecer los componentes técnicos, sociales y ambientales del proyecto, enmarcados en los principios de transparencia, equidad y sostenibilidad urbana.

Durante los próximos meses, RenoBo y la unión temporal conformada por Vinci Coating S.A.S., Gensler Colombia S.A.S. y Andrés Jiménez Holguín avanzarán en la etapa de formulación integral de la AE Teleport, que incluirá estudios técnicos, sociales, ambientales y financieros. Este proceso también incorporará espacios de participación ciudadana y mecanismos de transparencia, garantizando que la comunidad conozca y aporte al diseño de la transformación urbana del sector.