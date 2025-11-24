Disponible en Bogotá la vacuna materna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR)

Imagen: Secretaría de Salud

La Secretaría Distrital de Salud invita a todas las gestantes, desde la semana 28 y hasta la 36, a acercarse a los puntos de vacunación habilitados en la ciudad para recibir la inmunización prenatal contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) para reducir bronquiolitis en recién nacidos.

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (SDS) anunció la llegada de las primeras 5000 dosis de la vacuna contra la bronquiolitis por Virus Sincitial Respiratorio (VSR). Conoce los puntos acá: bit.ly/4lkn21G

¿Qué es la bronquiolitis por Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y por qué es peligrosa para tu bebe?

La anonquiolitis es una la infección respiratoria que causa inflamación y obstrucción de los bronquiolos, las vías aéreas más pequeñas de los pulmones. El Virus Sincitial Respiratorio es la principal causa de esta Infección y puede ser grave en bebés.

Esta vacuna es administrada a la madre durante el embarazo. La dosis se aplica a la gestante para que su cuerpo produzca una gran cantidad de anticuerpos (defensas). Estos anticuerpos viajan a través de la placenta y llegan al bebé.

¿A quiénes afecta?

El VSR es especialmente peligroso en niños menores de seis meses y bebés prematuros. Son los grupos de mayor riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte.

El VSR es la principal causa de bronquiolitis y una de las mayores causas de hospitalización en menores de seis meses. La evidencia demuestra que la vacunación en el embarazo reduce significativamente la bronquiolitis severa en el recién nacido y el riesgo de hospitalización durante los primeros seis meses de vida,

Próximamente, y de manera complementaria, la ciudad recibirá anticuerpos monoclonales destinados también a la protección de la primera infancia frente a infecciones respiratorias grave. Esta combinación de vacunas y anticuerpos permitirá ampliar la cobertura de protección y avanzar hacia un modelo más robusto e integral de prevención de las infecciones respiratorias graves.