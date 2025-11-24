Defensoría convoca acto de conmemoración de los nueve años de la firma del Acuerdo de Paz

–Este miércoles 26 de noviembre se cumplen 9 años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, y el hecho se conmemorará en un acto promovido por la Defensoría del Pueblo en la Cinemateca de Bogotá «para reflexionar sobre los avances, aprendizajes y desafíos de la implementación del Acuerdo a nivel nacional, además de profundizar en la experiencia de construcción de paz en Bogotá».

El acto es organizado conjuntamente con la Fundación Compaz y la Alcaldía Mayor de Bogotá, el PNUD, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Defensoría destaca que la agenda está inspirada en las historias de quienes han vivido, implementado y defendido el Acuerdo de Paz. Con voces de víctimas, firmantes, jóvenes, mujeres, expertos, organizaciones sociales y la academia, este encuentro busca resaltar que hay muchos motivos para seguir perseverando en la construcción de paz en el país.

Durante la jornada, habrá tres paneles de actualidad y gran relevancia: “Los derechos humanos y la seguridad, un camino para la paz”, con la participación de la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, el Jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Miroslav Jen?a, el Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, y el Director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes, Michael Weintraub, con la moderación de Paula Gaviria, Directora de la Fundación Compaz.

En el segundo panel, “Justicia transicional en contexto, una mirada global”, participarán el Director de la Fundación Ford para la Región Andina, Javier Ciurlizza, y el Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Claudio Tomasi, con la moderación de Rodrigo Uprimny, abogado e investigador de Dejusticia.

El tercer panel, “Paz con la naturaleza”, contará con la participación de Armando Aroca, representante de la Red de Viverismo Comunitario de la Amazonía, Mauricio Flórez, representante de la Fundación Ecológica de los Colibríes de Altaquer y Sandra Valenzuela, Directora de WWF Colombia, con la moderación de Sara Constantino, creadora de contenido medioambiental y embajadora de WWF.

La Defensoría señala que Bogotá se configura como un referente en la construcción de paz en Colombia. Por ello, la Alcaldía Mayor, a través de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, compartirá el impacto de sus apuestas para implementar el Acuerdo y generar condiciones institucionales para el acceso a derechos, oportunidades y construcción de una vida digna para las más de 370.000 víctimas y casi 700 firmantes de paz que viven en la capital.

También se mostrarán la experiencia restaurativa adelantada por excombatientes de las Farc, exmiembros de la Fuerza Pública y familiares de personas desaparecidas en Palmira, Valle del Cauca; y la oportunidad para la paz y el desarrollo que ha significado la Mesa Nacional del Café, una iniciativa liderada por firmantes de paz.

El evento cerrará con unas palabras del expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos.