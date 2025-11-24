Régimen de Maduro insiste en que el «cartel de los soles» no existe: «Es una ridicula patraña de EE.UU»

–El régimen de Nicolas Maduro rechazó la «maniobra» del secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, de designar como organización terrorista al «inexistente Cartel de los Soles» a partir de este lunes. En un comunicado publicado en Telegram por el canciller venezolano Yván Gil afirma que se trata de una estrategia que busca reeditar «una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela, bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen».

?? | Casi toda la flota activa de aviones de la aviación militar venezolana está en el aire sobre Maracay, probablemente ensayando para el sobrevuelo del 27 de noviembre, aniversario del intento de golpe de 1992. pic.twitter.com/p5XqXitltd — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) November 23, 2025

En el escrito, vaticina que la maniobra de Washington «seguirá la suerte» de otras estrategias de agresión: «Fracasar».

Ademas considera «necio» que Venezuela «pierda pierda parte de su valioso tiempo de gobernar» para responder a los señalamientos infundados» y destaca la unidad y cohesión para atender «la vida nacional en todas sus dimensiones».

Igualmente insta a la administración estadounidense a «rectificar esta errática política de agresiones y amenazas, que son repudiadas incluso por grandes sectores sociales en EE.UU» y «que afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe».

También reitera que la política de hostilidades no contribuye «a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas» y ratifica que se mantendrá en «perfecta unión popular, policial y militar» para resguardar la paz y los intereses del país.

Comunicado| Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva patraña del Secretario del Departamento de Estado de EE UU que designa como Organización Terrorista al inexistente Cartel de los Soles. pic.twitter.com/WTAlCJIlAI — Embajada de Venezuela en Arabia Saudita (@EmbaVESaudiA) November 24, 2025



(Información RT).