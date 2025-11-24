EE.UU. y Ucrania redactan nueva versión del plan de paz

–La soberanía de Ucrania debe ser plenamente respetada en un futuro acuerdo para detener la guerra con Rusia, afirmaron este domingo autoridades estadounidenses y ucranianas en medio de las negociaciones de paz en Ginebra.

Las conversaciones se centraron en un plan estadounidense de 28 puntos impulsado por Donald Trump, cuyo propósito es poner fin a casi cuatro años de conflicto desencadenado por la invasión rusa.

«Hemos hecho enormes progresos» y «puedo decirles que los puntos que siguen pendientes no son insuperables. Simplemente necesitamos más tiempo», declaró Rubio a los periodistas, sin dar más precisiones y recordando que los rusos tendrán «voz en el asunto».

Reuters publicó el presunto texto completo del plan de paz europeo, en medio de los numerosos informes de que la Unión Europea busca ajustar la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, viviendo en un mundo de ilusiones, según dijo el presidente ruso, Vladímir Putin.

1) Se ha eliminado la promesa de no ampliar la OTAN.

Se eliminó el punto 3 del plan estadounidense. Decía: «Se confirmará que Rusia no tiene la intención de atacar a los países vecinos y que la OTAN no continuará su expansión».

2) El tamaño del Ejército ucraniano se limitará a 800.000 personas en tiempos de paz, según el plan europeo, mientras que en el plan de Trump era de 600.000.

3) La posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN sigue abierta. El punto 7 de la propuesta europea establece: «La adhesión de Ucrania a la OTAN depende del consenso de sus miembros, que no existe».

El plan estadounidense decía: «Ucrania acepta consagrar en su Constitución que no se unirá a la OTAN, y la OTAN acepta incluir en su Carta una disposición que establezca que Ucrania no será admitida en el futuro».

4) El punto 8 de la propuesta europea establece que la OTAN no desplegará tropas en Ucrania solo en tiempos de paz, mientras que la iniciativa estadounidense dice «la OTAN acepta no estacionar tropas en Ucrania».

5) Ucrania recibe una «garantía estadounidense», que refleja el Artículo 5 de la Carta de la OTAN, que estipula que un ataque contra un miembro se considera un ataque contra todos. En el plan estadounidense, el punto 10 simplemente menciona «garantía estadounidense», sin especificar de qué tipo.

6) El plan de Europa no prohíbe a Ucrania atacar Moscú y San Petersburgo. Este apartado del punto 10 del plan de Washington fue simplemente retirado.

7) Rusia se reintegrará gradualmente a la economía global, según el punto 13 del plan europeo. El plan estadounidense omite la palabra «gradualmente».

8) Europa insiste una vez más en la transferencia de activos rusos a Ucrania. El plan de Trump propone «invertir 100.000 millones de dólares de activos rusos congelados en los esfuerzos de reconstrucción de Ucrania». Estados Unidos recibirá el 50 % de las ganancias de este esfuerzo. Europa contribuirá con 100.000 millones de dólares para aumentar la inversión.

Mientras, en el plan europeo se escribe: «Ucrania será completamente reconstruida y compensada financieramente, incluso a través de activos soberanos rusos que permanecerán congelados hasta que Rusia compense los daños a Ucrania».

9) Ucrania y Europa exigieron ser incluidos en el grupo que supervise el cumplimiento del acuerdo de paz. El documento estadounidense especifica que solo Moscú y Washington supervisarán este asunto.

10) El plan europeo establece que «Ucrania adoptará las normas de la UE sobre tolerancia religiosa y protección de las minorías lingüísticas». La iniciativa estadounidense describe este asunto en el punto 20 más ampliamente.

De este modo, insta a «implementar programas educativos en las escuelas y la sociedad orientados a la comprensión y la tolerancia de las diferentes culturas, así como a la eliminación del racismo y los prejuicios». «Ambos países acuerdan abolir todas las medidas discriminatorias y garantizar los derechos de los medios de comunicación y la educación ucranianos y rusos», agrega.

11) El plan europeo establece que «las negociaciones sobre el intercambio territorial comenzarán desde la línea de contacto», sin más detalles. El plan estadounidense establece que Crimea, las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk serán reconocidas de facto como territorio ruso, incluso por EE.UU., mientras que las provincias de Jersón y Zaporozhie permanecerán congeladas a lo largo de la línea de contacto.

12) La iniciativa europea no especifica un plazo preciso para la celebración de elecciones en Ucrania. Afirma que se celebrarán «lo antes posible», mientras que Estados Unidos ha fijado un plazo de 100 días.

Sin embargo, algunos puntos de los planes coinciden como el 13 «se invitará a Rusia a reincorporarse al G8» y el 19 «la electricidad generada por la central nuclear de Zaporozhie se compartirá a partes iguales entre Rusia y Ucrania (50/50)».

Mientras, The Telegraph también publicó su versión del posible texto de la propuesta europea, que incluye los puntos aún menos realistas. Por ejemplo, exigen la transferencia a Ucrania de la central nuclear de Zaporozhie y no obligan a Kiev a reducir el número de efectivos de su Ejército.

Además, la versión del Telegraph dejó en manos de Kiev la decisión sobre la presencia de tropas extranjeras en su territorio. En este sentido, agregó que «Ucrania no está obligada a ser neutral». Otra diferencia es que no menciona el posible regreso de Rusia al G8.

Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Kiev y los países europeos evitan afrontar la realidad en el campo de batalla.

«Me imagino por qué. La razón, creo, es que la misma Administración estadounidense no ha logrado hasta ahora obtener el consentimiento de la parte ucraniana. Ucrania se opone. Aparentemente, Ucrania y sus aliados europeos siguen ilusionados con infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla», denunció el mandatario ruso.

A continuación, Putin sugirió que esta postura probablemente «se deba a la falta de información objetiva sobre la situación, sobre el estado real de las cosas en el campo de batalla», detalló.

«¿Qué contraplan?»

Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha descartado este domingo la existencia de una supuesta propuesta europea. «¿Qué contraplan? No he visto ningún contraplan», dijo el alto funcionario a la prensa.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski consideró que esa nueva versión del plan estadounidense refleja «la mayoría de las prioridades clave» de Kiev.

Su par estadounidense, Donald Trump, dio inicialmente hasta el 27 de noviembre a Zelenski para responder a su propuesta, pero el sábado indicó que este plan no era su «última oferta».

Rubio también dejó entrever que había cierta flexibilidad respecto al calendario. «Queremos que esto se haga lo más rápido posible. Obviamente, nos gustaría que fuera el jueves», declaró.

La versión inicial del documento había sido acogida con satisfacción por el presidente ruso, Vladimir Putin, al retomar varias exigencias de Moscú, como que Ucrania ceda territorio, acepte reducir el tamaño de su ejército y desista de unirse a la OTAN.

Paralelamente, ofrecía garantías de seguridad occidentales a Kiev para prevenir cualquier nuevo ataque ruso.

Pero según un comunicado conjunto de Estados Unidos y Ucrania al término de las discusiones del domingo, los dos países redactaron «una nueva versión, refinada, de un marco (para un acuerdo) de paz».

En esa nueva versión, Washington y Kiev «reafirmaron que cualquier acuerdo futuro deberá respetar plenamente la soberanía de Ucrania», según el breve texto divulgado por la Casa Blanca.

La nota indica que «las conversaciones han sido constructivas, centradas en el objetivo y respetuosas, insistiendo en el compromiso común de lograr una paz justa y duradera».

Zelenski declaró el domingo que está «personalmente» agradecido con Trump, después de que el mandatario estadounidense acusara a Ucrania de ingratitud ante sus esfuerzos por poner fin a la guerra.

«Los líderes ucranianos han expresado cero gratitud por nuestros esfuerzos», escribió Trump en su red Truth Social.

Pese a las negociaciones, las fuerzas rusas lanzaron un ataque contra la ciudad ucraniana de Járkov, donde cuatro personas murieron y 17 resultaron heridas.

«Las circunstancias son realmente horribles cuando, a pesar de las negociaciones, las tropas rusas están atacando objetivos civiles, infraestructura civil, edificios residenciales, cuando las personas están muriendo», expresó el alcalde de Járkov, Ígor Terejov.

En Ginebra, las delegaciones estadounidense, ucraniana y de países europeos multiplicaron los encuentros. Los europeos intentan no quedar al margen de las negociaciones.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió que la Unión Europea tenga un papel «central» en cualquier plan de paz sobre Ucrania.

El jefe del gobierno alemán Friedrich Merz se declaró «escéptico» sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo sobre el plan antes del 27 de noviembre. El alemán hizo una propuesta que según dijo podría permitir «dar al menos un primer paso el jueves».

Desde la cumbre del G20 en Sudáfrica, la primera ministra italiana Giorgia Meloni estimó que no era necesario presentar una «contrapropuesta completa» al plan estadounidense.

Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, acordaron el domingo durante una llamada telefónica que era importante «trabajar todos juntos en este momento crítico» para el futuro de Ucrania, indicó Downing Street.

El lunes está prevista una reunión sobre Ucrania entre los dirigentes de los países de la UE, y el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció para el martes una reunión por videoconferencia de los países que apoyan a Ucrania. (Información DW y RT).