Resultados de las loterías y chances de este domingo 23 de noviembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 23 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:
Culona
Día 1940 – Noche 7996 – La 5ta 8
Pijao de Oro
7754 – La 5ta 9
Paisita
Día 6539 – La 5ta 4 – Noche 7362
Chontico
Día 5298 – La 5ta 0 – Noche 7491 – La 5ta 6
Sinuano
Día 3132 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 120 – Noche
Play Four
Día 8624 – Noche
Samán
Día 6915
Caribeña
Día 1697 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 1127 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 9623 – La 5ta 8 – Tarde 1140 – La 5ta 3