    Resultados de las loterías y chances de este domingo 23 de noviembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 23 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Culona
    Día 1940 – Noche 7996 – La 5ta 8

    Pijao de Oro
    7754 – La 5ta 9

    Paisita
    Día 6539 – La 5ta 4 – Noche 7362

    Chontico
    Día 5298 – La 5ta 0 – Noche 7491 – La 5ta 6

    Sinuano
    Día 3132 – La 5ta 7 – Noche

    Cash Three
    Día 120 – Noche

    Play Four
    Día 8624 – Noche

    Samán
    Día 6915

    Caribeña
    Día 1697 – La 5ta 4 – Noche

    Motilón
    Tarde 1127 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 9623 – La 5ta 8 – Tarde 1140 – La 5ta 3

    Ariel Cabrera
