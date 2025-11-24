Lula da Silva se declara «muy preocupado por el aparato militar» de EE.UU. en el Caribe y anuncia que hablará con Trump al respecto

–En un discurso que pronunció en la cumbre del G20 que se celebró en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su malestar por la presencia militar de EE.UU. en el Caribe. «Estoy muy preocupado por el aparato militar que Estados Unidos ha desplegado en el mar Caribe. Estoy muy preocupado y tengo la intención de hablar con el presidente [estadounidense Donald] Trump al respecto», expresó Lula da Silva.

El mandatario advirtió que Brasil «tiene una responsabilidad en Sudamérica» y subrayó: «Brasil limita con Venezuela, y eso no es poca cosa. Y creo que no tiene sentido tener una guerra ahora», afirmó.

«Para empezar [una guerra] basta con un disparo. Para terminar, nadie sabe cómo terminará. Por eso es importante que intentemos encontrar una solución antes de que comience. Así que quiero decirles que estoy muy preocupado y no quisiera que ocurriera nada militar en Sudamérica», resumió el líder brasileño.

EE.UU. ya desde hace varios meses mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela y realiza bombardeos contra lanchas en el Caribe, justificando sus acciones como parte de la lucha antidrogas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó las maniobras de Washington como una campaña de desprestigio contra su Gobierno para «justificar cualquier cosa» contra la República Bolivariana. Afirmó que esta estrategia busca manchar la imagen de Venezuela y su revolución como pretexto para las agresiones, algo que «han hecho muchas veces».

Asimismo, Maduro denunció que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

Muchos países apoyaron a Caracas y criticaron la agresión de EE.UU. Desde Rusia denunciaron que Washington utiliza pretextos falsos para crear otro foco de inestabilidad en la región. (Información RT).