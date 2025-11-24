EE.UU oficializó la designación como organización terrorista extranjera del Cartel de los Soles de Venezuela

–El Departamento de Estado de Estados Unidos oficializó este este lunes la designación como grupo terrorista extranjero (FTO) al Cartel de los Soles, la presunta red de altos oficiales militares y funcionarios del Estado venezolano involucrados en actividades criminales, especialmente el tráfico de drogas.

La medida fue firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y entró en vigor de manera inmediata tras su publicación en el Registro Federal. Rubio reafirmó que el Cartel de los Soles “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio”, y subrayó que Washington considera al propio Nicolás Maduro como líder de la estructura criminal.

La resolución, que se basa en una revisión del expediente administrativo y en consulta con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, advierte que existen fundamentos suficientes para considerar que el Cartel de los Soles cumple con los criterios establecidos por la ley para ser clasificado como organización terrorista.

Este es el texto de la resolución:

«Designación del Cártel de los Soles organización Terrorista Extranjera

Con base en la revisión del Expediente Administrativo recopilado en este asunto, y en consulta con el Fiscal General y el Secretario del Tesoro, he concluido que existe suficiente base fáctica para determinar que las circunstancias relevantes descritas en la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en su forma enmendada (en adelante, «INA») (8 U.S.C.,1189), existen con respecto al Cártel de los Soles.

Por lo tanto, por la presente designo a la organización antes mencionada y sus respectivos alias como Organización Terrorista Extranjera de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA)».

La inclusión del Cartel de los Soles en la lista FTO permite a las autoridades estadounidenses ejecutar acciones judiciales, financieras y operativas contra individuos y entidades vinculadas, incluyendo bloqueo de activos, prohibición de apoyo material y cooperación internacional para su persecución.

Esta decisión sucede después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya catalogara en julio al Cartel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT), aunque el gobierno venezolano aseveró entonces que esta organización es un «invento» de Estados Unidos.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, definió la decisión como un paso que brinda “toda una gama de alternativas legales”. Si bien la legislación FTO no menciona ataques armados, este cambio puede servir como justificación para futuras operaciones quirúrgicas sobre infraestructuras o activos vinculados al cartel fuera de zonas urbanas.

El nombre de este presunto cartel tiene su origen en las insignias con estrellas que suelen portar los militares venezolanos en sus uniformes y que indican su rango o grado dentro del ejército. (Información @StateDept).