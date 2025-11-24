Ninguna transformación social realmente es posible sin el liderazgo de las mujeres: alcalde Galán

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Fredy Gómez.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, participó en la mañana de este miércoles 19 de noviembre de 2925, en el acto de apertura de ´She is Global Forum 2025´, un espacio en el que gobiernos, empresas, academia y sociedad civil de América latina se reúnen para analizar cómo se aporta a la equidad de género.

“Para Bogotá es un honor ser sede del evento de equidad de género más grande e importante de América Latina, mientras nuestra ciudad atraviesa una gran transformación recibimos el She is Global Forum 2025, con una convicción y es que ninguna transformación social realmente es posible sin el liderazgo de las mujeres”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

El mandatario resaltó la importancia de que las mujeres tengan tiempo para su autocuidado y recordó que con el Sistema Distrital del Cuidado de Bogotá, el primero de América Latina y que es una política de ciudad, se busca las mujeres tengan la oportunidad de recibir servicios para ellas y para quienes ellas cuidan.

“Cuando llegamos a la Alcaldía Mayor de Bogotá existían 21 Manzanas del Cuidado, nos propusimos la meta de llegar a 31 para ampliar el acceso y el impacto del Sistema Distrital del Cuidado de Bogotá. Hoy contamos con 25 Manzanas del Cuidado, 2 buses móviles y más de siete millones de atenciones que les han permitido a las mujeres estudiar, trabajar, descansar y construir su proyecto de vida”, añadió.

Durante su intervención el Alcalde Mayo confirmó el jueves veinte de noviembre de 2025 se inaugurará una nueva Manzana del Cuidado en Ciudad Bolívar y antes de terminar este año también se entregará una nueva Manzana del Cuidado en San Cristóbal, para llegar a 27.

Igualmente, enfatizó que la garantía de la seguridad de las mujeres durante su gobierno ha sido una prioridad, por lo que lamentó los 81 asesinatos de mujeres en lo corrido de 2025, 13 de ellas víctimas de feminicidio. “Si bien los feminicidios disminuyeron en 35 % este año, un solo caso de feminicidio es un fracaso como sociedad”, manifestó.

Precisamente, también explicó que con la estrategia de atención de violencias contra las mujeres ya se han atendido más de 329.000 casos, además de fortalecer la Línea Púrpura Distrital y la presencia institucional del Distrito en hospitales, Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación y Casas de Justicia de Bogotá.

Además del fortalecimiento de la ruta integral en la que participan las Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (SDMujer), Integración Social y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y entidades del orden nacional como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Medicina Legal, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación. Y de la garantía del sostenimiento de nueve Casas Refugio que brindan acogida a mujeres víctimas de violencia de género en la ciudad.

El alcalde Galán también explicó como el Distrito está promoviendo proyectos de vida que garanticen a la mujer sus derechos: la Secretaría de Educación del Distrito (SED) promueve acceso a las adolescentes a programas educativos que les permitan acceder a formación sin estereotipos; la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) avanza en inclusión laboral y apoyo a la autonomía económica y la Secretaría Distrital de la Mujer en educación flexible, inclusión digital y liderazgo.

Asimismo, recordó la experiencia de La Rolita – Operadora Distrital de Transporte y confirmó solicitó a la secretaria Distrital de Movilidad (SDM) , Claudia Díaz, y a la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortíz, que los nuevos convenios con operadores de transporte establezcan un porcentaje mínimo de mujeres que hagan parte de estos equipos.