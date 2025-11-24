Desde diciembre, servicios del CADE Candelaria en Ciudad Bolívar se trasladan a otros puntos de la Red CADE

Imagen: Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá

A partir del primero de diciembre de 2025, los servicios que actualmente se prestan en el CADE Candelaria, ubicado en el barrio Candelaria La Nueva en la localidad Ciudad Bolívar al sur de Bogotá, se trasladarán a otros puntos estratégicos de atención presencial de la Red CADE, con el fin de ofrecer espacios más amplios y una atención aún más cercana, ágil y amable a los bogotanos y bogotanas. ¡Conoce todos los detalles!

La medida hace parte del proceso de modernización de la Red CADE, que adelanta la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá , para mejorar el acceso y la calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos.

Servicios disponibles

Los ciudadanos podrán realizar sus trámites con entidades como LIME (servicios de energía), Vanti (gas natural), Secretaría Distrital de Salud, Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Secretaría Distrital de Planeación y REVAL (avalúos catastrales) en las nuevas sedes.

En este sentido, quienes acostumbran a realizar sus trámites y solicitar servicios en el CADE Candelaria, podrán seguir haciéndolo en las siguientes sedes de la Red:

Operador de Aseo Limpieza Metropolitana (LIME)

CADE Santa Lucía, localizado en la venida Caracas #41B-30 sur de la localidad Rafael Uribe Uribe.

SuperCADE Bosa en la avenida calle 57R sur o autopista Sur #72D-12 a un costado del Portal Sur de TransMilenio en la localidad de Bosa.

SuperCADE Manitas en la carrera 18L #70B-50 Sur, a un costado de la estación Manitas de TransMiCable en la localidad de Ciudad Bolívar.

Vanti

CADE Muzú localizado en la carrera 51F #43-50 sur en la localidad de Puente Aranda.

CADE Yomasa en la calle 78 sur #14-55.

CADE Santa Lucía, localizado en la venida Caracas #41B-30 sur de la localidad Rafael Uribe Uribe.

SuperCADE Bosa en la avenida calle 57R sur o autopista Sur #72D-12 a un costado del Portal Sur de TransMilenio en la localidad de Bosa.

SuperCADE Manitas en la carrera 18L #70B-50 Sur, a un costado de la estación Manitas de TransMiCable en la localidad de Ciudad Bolívar.

Secretaría Distrital de Salud (SDS)

CADE Muzú localizado en la carrera 51F #43-50 sur en la localidad de Puente Aranda.

CADE Santa Lucía, localizado en la venida Caracas #41B-30 sur de la localidad Rafael Uribe Uribe.

CADE Luceros ubicado en la carrera 17F #69A-32 sur en localidad de Ciudad Bolívar.

SuperCADE Bosa en la avenida calle 57R sur o autopista Sur #72D-12 a un costado del Portal Sur de TransMilenio en la localidad de Bosa.

SuperCADE Manitas en la carrera 18L #70B-50 Sur, a un costado de la estación Manitas de TransMiCable en la localidad de Ciudad Bolívar.

SuperCADE 20 de Julio localizado en la carrera Quinta A #30C-20, a un costado del Portal 20 de Julio de TransMilenio sur en localidad de San Cristóbal.

Departamento para la Prosperidad Social (DPS)

CADE Luceros ubicado en la carrera 17F #69A-32 sur en localidad de Ciudad Bolívar.

CADE Santa Lucía, localizado en la venida Caracas #41B-30 sur de la localidad Rafael Uribe Uribe.

CADE Muzú localizado en la carrera 51F #43-50 sur en la localidad de Puente Aranda.

CADE Tunal en la carrera 24C #48-94 sur ST 1 LC 58, 59, 60 en el Centro Comercial Ciudad Tunal de la localidad de Tunjuelito.

SuperCADE Bosa en la avenida calle 57R sur o autopista Sur #72D-12 a un costado del Portal Sur de TransMilenio en la localidad de Bosa.

SuperCADE Manitas en la carrera 18L #70B-50 Sur, a un costado de la estación Manitas de TransMiCable en la localidad de Ciudad Bolívar.

Secretaría Distrital de Planeación (SDP)

CADE Luceros ubicado en la carrera 17F #69A-32 sur en localidad de Ciudad Bolívar.

CADE Santa Lucía, localizado en la venida Caracas #41B-30 sur de la localidad Rafael Uribe Uribe.

CADE Muzú localizado en la carrera 51F #43-50 sur en la localidad de Puente Aranda.

CADE Tunal en la carrera 24C #48-94 sur ST 1 LC 58, 59, 60 en el Centro Comercial Ciudad Tunal de la localidad de Tunjuelito.

SuperCADE Bosa en la avenida calle 57R sur o autopista Sur #72D-12 a un costado del Portal Sur de TransMilenio en la localidad de Bosa.

SuperCADE Manitas en la carrera 18L #70B-50 Sur, a un costado de la estación Manitas de TransMiCable en la localidad de Ciudad Bolívar.

REVAL

CADE Muzú localizado en la carrera 51F #43-50 sur en la localidad de Puente Aranda.

CADE Luceros ubicado en la carrera 17F #69A-32 sur en localidad de Ciudad Bolívar.

SuperCADE Bosa en la avenida calle 57R sur o autopista Sur #72D-12 a un costado del Portal Sur de TransMilenio en la localidad de Bosa.

SuperCADE Manitas en la carrera 18L #70B-50 Sur, a un costado de la estación Manitas de TransMiCable en la localidad de Ciudad Bolívar.

La redistribución de servicios busca ofrecer espacios más cómodos y funcionales, mejorando la experiencia de los bogotanos en sus gestiones distritales.