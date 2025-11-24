Petro afirma que los supuestos informes de inteligencia sobre el general Huertas y Wilmar Mejía «son falsos»

–El presidente Gustavo Petro se pronunció este lunes sobre las informaciones relacionadas con la supuesta relación del brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, y el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI-, Wílmar Mejía, con alias «Calarcá», cabecilla de una de las disidencias de las Farc.

«Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos», precisó el primer mandatario en su cuenta en X.

Según el primer mandatario «se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos»

Agrega que «varios casos como el robo de armas al ejército en la Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad, es gracias a eso».

El jefe del Estado indica que «en la captura de escoltas oficiales presentes en dónde están los bandidos que se capturan hemos distinguido varias de estas compañías legales al mando de criminales».

Adiverte que «el negocio ha sido suspendido en mi gobierno y por eso reaccionan» y, además,precisa que «son Miles de millones de pesos de sobornos que se detuvieron para frenar el uso del estado para el paramilitarismo».

El presidente Gustavo Petro afirma que «en el gobierno de Duque la entrega de permisos legales a criminales fue masivo» y puntualiza que «el negocio se intentó perpetuar pero lo detuve».

El mandatario advierte que ahora «todos las agencias de inteligencia deben hacer públicos sus informes en el tiempo prudencial».

Y enfatiza: «Los lazos entre oficiales del ejército y la policía deben cortarse de inmediato, la contrainteligencia es para detectarlos y no para hacer uso político de la información».

El presidente concluye afirmando: «Qué coincidencia que ahora denuncien a quienes vienen denunciando los nexos de la corrupción dentro de la fuerza pública».