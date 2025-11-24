Cortes de luz este martes 25 de noviembre de 2025 en Bogotá, Cota, Chía y Cajicá

––(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 25 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Cota, Chía y Cajicá, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Ciudad Berna. De la carrera 11 a carrera 13 entre calle 4 Sur a calle 6 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio La Paz. De la carrera 27 a carrera 29 entre calle 62 a calle 64 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio San Bernardino I. De la carrera 77 a carrera 79 entre calle 75 Sur a calle 77 Sur – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio El Chicó. De la carrera 16 a carrera 18 entre calle 88 a calle 90 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio La Cabrera.De la calle 85 a calle 87 entre carrera 7 a carrera 9 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio El Chircales Sur. De la calle 58 Sur a calle 60 Sur entre carrera 21 a carrera 23 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio París. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 76 a calle 78 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Ciudad Hayuelos. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 18 a calle 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Pío XII. De la carrera 76 a carrera 78 entre calle 5 a calle 7 – Desde las 10:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio Provivienda Oriental. De la carrera 70 a carrera 72 entre calle 7 Sur a calle 9 Sur – Desde las 6:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio Eduardo Santos. De la calle 3 a calle 5 entre carrera 15 a carrera 17 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio La Pradera. De la carrera 66 a carrera 69 entre calle 3 a calle 7 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio La Victoria. De la carrera 5 Este a carrera 7 Este entre calle 35 Sur a calle 37 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio San Vicente. De la carrera 5 Este a carrera 7 Este entre calle 34 Sur a calle 36 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Aures. De la carrera 96 a carrera 98 entre calle 130 a calle 132 – Desde las 12:30 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Costa Azul. De la calle 136 a calle 138 entre carrera 102 a carrera 104 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio El Contador. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 133 a calle 136 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio San José de Usaquén. De la calle 169 a calle 171 entre carrera 11 a carrera 13 – Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Santa Bibiana. De la carrera 14 a carrera 16 entre calle 101 a calle 103 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.

Barrio Verbenal San Antonio. De la carrera 10 a carrera 12 entre calle 182 a calle 184 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Cota, en Cundinamarca

Veredas: Vuelta Grande, Pueblo Viejo. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Chía, en Cundinamarca

De la calle 12 a calle 14 entre carrera 1 Este a carrera 14 Este. Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Cajicá, en Cundinamarca

Vereda Río Grande. Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:00 p. m.