Petro y la COP30: La contra relog climática avanza, impredecible, hacia el colapso

–El presidene Gustavo Petro cuestionó el fin que tuvo la COP 30 celebada en en Belém de Pará, Brasil, por no incluir la descarbonización, advirtiendo que ésta es imprescindible y debe ser rapida. «No tenemos tiempo que perder la contra relog climática avanza, impredecible, hacia el colapso. Las COP no han servido y no deben convertirse en espectáculos, sino en asambleas de los pueblos de la humanidad», precisó en su cuenta en X.

“Colombia se opone a una declaración de la COP 30 que no diga la verdad científica al mundo», precisó el primer mandatario y justificó su postura al asegurar que no puede contradecir la evidencia científica: “Soy presidente de Colombia y dije que Colombia sería potencia mundial de la vida, y once millones y medio de seres humanos me acompañaron con su voto y ese es un mandato del pueblo colombiano que no desobedeceré».

“Solo es posible la vida en el planeta, incluida la nuestra, si nos separamos del petróleo, el carbón y el gas natural, como fuente de energía; lo h?a determinado la ciencia, y yo no me ciego a la ciencia», enfatizó.

El mandatario colombiano hizo, además, las siguientes precisiones:

Fué muy difícil para mí en las horas del final de la COP 30, y creo que tomé la decision correcta en favor de la humanidad y de la vida, que es mi proyecto político para un nuevo progresismo en el mundo.

La crisis climática expresa la mayor contradicción del capitalismo. O sobrevive el capitalismo fósil y llevará a la humanidad a la tumba, o existirá un capitalismo verde, poco probable con la elección de Trump, y su postura irracional frente a la crisis climática, o habrá una revolución de la humanidad contra el capital fósil.

Como jefe de estado en el mundo, y presidente de un país pletórico en vida, decidí mantenerme firme.

Se que nos quedamos solos, no pensé que la Unión Europea y la Unión africana nos dejarán solos, pero así fue, de los países árabes petroleros y Venezuela, puedo entender su posición, viven del petroleo, pero deben comprender que el petróleo solo atrae guerras hacia ellos, pero hay que acelerar el paso de los capitales petroleros a capitales verdes en el mundo, saben que Colombia y Latinoamérica, como el África, ganan, con la descarbonización, y lo haría mucho, Brasil y México y Venezuela, pero aún sus fuerzas políticas no entienden a cabalidad el tema.

Por eso soy una especie de disidente dentro de la izquierda que, a veces, llamo fósil.

Porque para hablar de nuevo de revolución, hay que desfosilizar el pensamiento y hay que tener universalidad

La declaración de la COP 30, no es legítima si un país se opone, mala fórmula, pero es la fómula existente, debe cambiarse, pero bajo su norma, Colombia, y sé que somos solo nosotros, objeta la declaración por qué no introduce lo esencial, el 75% de la crisis climática se produce por el uso del cabón, el petróleo y el gas hidrocarburo, cada molécula de gases de esas emanaciones, agrava el problema del calentamiento y de la crisis climática, llevándola al colapso.

El colapso climático es el colapso de la vida en todo el planeta.

No incluir eso, al final de la COP 30, en la selva amazónica, es una burla a la humanidad. Yo me opongo como representante de la nación colombiana.

Ni más ni menos se trata del momento definitivo, no hay más tiempo que perder, se que descarbonizar, es una revolución del mundo. pero hay que hacerla si queremos vivir por milenios o millones de años en el universo.