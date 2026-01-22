Cuatro descarrilamiento de trenes en tres días en Europa: ¿qué está pasando?

–(Imagen redes). En los últimos días, entre el domingo y el martes, en Europa han tenido lugar cuatro accidentes de tren. Los dos más graves ocurrieron en España. En uno de estos siniestros hubo al menos 43 víctimas mortales y en el otro un maquinista perdió la vida. Los otros se produjeron en Polonia y Alemania.

España

El primer siniestro se produjo el pasado domingo en el sur de España. Un tren Iryo, que iba de Málaga a Madrid, descarriló a las 19:45, hora local, en el área del municipio de Adamuz, en la provincia andaluza de Córdoba, e invadió la vía contigua, lo que provocó segundos después el descarrilamiento de otro tren, un Alvia de la compañía Renfe, que iba de Madrid a Huelva.

La tragedia dejó 43 muertos y más de 120 heridos que requirieron de asistencia médica. Las causas del accidente aún no están claras y generan incomprensión entre expertos, al tiempo que la investigación sobre el accidente ferroviario sigue en curso.

El siniestro ocurrió en una vía recta, cuya renovación finalizó en mayo del año pasado. Los vagones de cola del tren Iryo, que había sido revisado cuatro días antes, el 15 de enero, fueron los más afectados. Este convoy era nuevo, de 2022. Además, Renfe descartó de manera explícita el fallo humano como causa del descarrilamiento.

Las pesquisas se centran de momento en el estado de la vía férrea y en una rotura del carril de acero, identificada en las inmediaciones del lugar del accidente.

Apenas dos días después, un tren de pasajeros chocó alrededor de las 21:00 de este martes contra un muro de contención que cayó sobre la vía en las afueras de Barcelona. El siniestro ocurrió en la línea R4 de Rodalies, el servicio de cercanías en Cataluña, entre las localidades de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida.

El maquinista, Fernando Huerta, un joven sevillano en prácticas, murió y 37 pasajeros resultaron heridos. Las primeras hipótesis apuntan a que las intensas lluvias provocaron el desgaste del muro, que acabó desmoronándose sobre la vía férrea.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha anunciado este miércoles la convocatoria de una huelga general en todo el sector con el objetivo de «demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red», después de la muerte de tres profesionales, entre ellos dos maquinistas, en tan solo 48 horas, en los accidentes de Adamuz y Gelida.

Polonia

Paralelamente, pasadas las 21:00 del martes, en Polonia descarrilaron dos vagones de un tren de la operadora local Polregio en la línea Cracovia-Kielce-Varsovia. En el momento del suceso, en el tren había aproximadamente 20 pasajeros. Nadie resultó herido.

Los investigadores determinaron que no hubo intervención de terceros en el funcionamiento de las vías férreas y el accidente se debió a la rotura del riel, que se produjo de forma natural debido a las bajas temperaturas.

Alemania

También el martes, descarriló otro convoy en el metro de la ciudad alemana de Hamburgo. Colisionó contra un tope en la vía de retorno en la estación de Billstedt, en la línea U2.

La fuerza del impacto provocó el descarrilamiento de tres vagones y la suspensión inmediata del servicio entre las estaciones afectadas.

La autoridad de transporte público de la ciudad (Hochbahn) indicó que el accidente pudo haber sido causado por el exceso de velocidad. El conductor sufrió un ‘shock’. No se registraron más afectados, ya que el tren se encontraba vacío en el momento del accidente. (Información RT).