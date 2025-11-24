Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 24 de noviembre de 2025 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 24 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:



Dorado

Mañana 1826 – La 5ta 3 – Tarde 5302 – La 5ta 5

Culona

Día 4514 – Noche 0635

Astro Sol

3627 – Signo Virgo

Pijao de Oro

4205 – La 5ta 5

Paisita

Día 2501 – La 5ta 9 – Noche 1986

Chontico

Día 7600 – La 5ta 6 – Noche 8816 – La 5ta 2

Cafeterito

Tarde 2981 – La 5ta 3 – Noche 7581 – La 5ta 4

Sinuano

Día 2436 – La 5ta 8 – Noche

Cash Three

Día 965 – Noche

Play Four

Día 0657 – Noche

Samán

Día 3920

Caribeña

Día 8302 – La 5ta 3 – Noche

Motilón

Tarde 4572 – La 5ta 2 – Noche

Fantástica

Día 0059 – La 5ta 5 – Noche

Antioqueñita

Día 1034 – La 5ta 8 – Tarde 9392 – La 5ta 4