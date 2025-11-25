Ajuste operacional de TransMizonal que conecta a barrio El Salitre de Suba con portales Norte y Suba

Foto: TransMilenio

Atendiendo las necesidades de la comunidad usuaria y con el propósito de complementar, conectar y mejorar la oferta de movilidad en el sector de Suba Salitre y barrios aledaños, TransMi realizó un ajuste operacional en la ruta de TransMiZonal T55 Portal Norte – Portal Suba, que beneficia a más de 1.900 usuarios al día.

“Los usuarios de esta ruta en el sector Suba Salitre manifestaron dificultades para abordar el servicio en horas pico dado que, al estar ubicados en un punto intermedio del trazado, en ocasiones no encontraban disponibilidad de plazas en las rutas despachadas, por lo que decidimos reforzar esta ruta con un ajuste operacional para ofrecer alternativas de movilidad y mejorar la experiencia de viaje de la ciudadanía”, aseguró la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz.

Recorrido ruta TransMiZonal T55 Portal Suba – Portal Norte

Hacia el Portal Norte, el servicio cuenta con 22 paraderos y su punto de partida es en la Av. Ciudad de Cali con Calle 150C, junto al Portal Suba (barrio Turingia) y recorre la avenida Ciudad de Cali, la calle 153, la carrera 92 por el barrio Salitre (Suba) y la calle 170 hasta la autopista Norte con calle 172 A, costado oriental, frente al portal Norte.

Hacia el Portal Suba, el servicio retoma el mismo trayecto, con 19 paraderos en su recorrido.

Otras rutas TransMiZonal actuales que transitan por el sector de Suba Salitre (carrera 92):

Vale recordar que la comunidad usuaria de Suba Salitre cuenta actualmente con las siguientes diez (10) rutas TransMiZonal que transitan por la carrera 92:

Las recomendaciones para la comunidad usuaria son consultar información en la página web www.transmilenio.gov.co, seguir las redes sociales de TransMilenio, planear los viajes en la TransMi[app] y unirse al canal oficial de TransMilenio en WhatsApp.