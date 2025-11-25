Régimen de Maduro da plazo perentorio a las aerolíneas para retomar los vuelos o serán revocados sus permisos de operación permanente

–El régimen de Nicolas Maduro notificó este martes a las aerolíneas que cancelaron sus vuelos con origen y destino en Venezuela, tras el aviso de Estados Unidos sobre una «situación potencialmente peligrosa en la región», que tienen hasta las 12.00 hora local (16.00 GMT) de este miércoles para reanudar sus operaciones, porque en caso contrario serán revocados sus permisos de «vuelo permanente».

Fuentes del Ministerio de Transportes indicaron que «el Estado venezolano fijó posición con las aerolíneas y tomará las acciones correspondientes. Ya les quedan menos de 24 horas”. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) dio el lunes un plazo de 48 horas a las líneas aéreas para retomar sus operaciones, medida que el organismo informó a los representantes legales de estas empresas.

Al menos siete aerolíneas internacionales suspendieron el fin de semana sus conexiones con Venezuela después de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un «aumento de la actividad militar» en medio de su despliegue en el Caribe. Las aerolíneas españolas Iberia y Air Europa, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y Turkish Airlines comunicaron entre el sábado y el lunes su decisión de suspender sus conexiones con Venezuela.

Además, los vuelos a Madrid de las aerolíneas venezolanas Láser y Estelar pautados para esta semana fueron reprogramados. Las compañías, sin embargo, mantienen sus conexiones a otros destinos. Las aerolíneas Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena tienen todas sus operaciones activas. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que engloba a 300 aerolíneas del mundo, informó que las compañías que podrían perder sus derechos de tráfico son las que han suspendido sus vuelos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó el viernes a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a «extremar la precaución» debido al «empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores».

Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, que el presidente venezolano Nicolás Maduro denuncia como una «amenaza» para forzar su derrocamiento. Washington acusa a Maduro de liderar el supuesto Cartel de los Soles y el lunes lo designó como grupo terrorista. Venezuela calificó la designación como una «ridícula patraña». (Información DW).